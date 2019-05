La estrella de Hollywood Doris Day muere a los 97 años

La leyenda de Hollywood Doris Day falleció este lunes a los 97 años por complicaciones asociadas con una neumonía, confirmó la Doris Day Animal Foundation.

"Day había gozado de una excelente salud para su edad, hasta que recientemente contrajo un neumonía grave que produjo su muerte", dijo en un comunicado la fundación, dedicada a la protección de los animales.

Casi medio centenar de películas

La actriz protagonizó casi medio centenar de películas en las décadas de 1960 y 1970, entre ellas clásicos de la historia del cine como 'The Man Who Knew Too Much' (1956) o 'Pillow Talk' (1959).