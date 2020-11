Joyce Carol Oates: “Trump no hubiera sido posible sin el apoyo de los ultrarricos y Fox News”

Es una de las escritoras norteamericanas más importantes e influyente. Ha escrito sobre todo cuanto define y condiciona a la sociedad estadounidense, sobre sus problemas irresueltos y pulsiones más ocultas. Se trata de Joyce Carol Oates (1938), autora de más de cincuenta novelas y cuatrocientos relatos breves, además de una docena de libros de no ficción, ocho de poesía y otras tantas obras de teatro publicadas a lo largo de cuatro décadas.

Galardonada con numerosos premios, como el National Book Award, el PEN/Malamud Award o el Prix Fémina Étranger, Joyce Carol Oates se ha quedado a las puertas del Nobel en varias ocasiones. Avasallante como su prosa, lo son también sus posiciones políticas. Desde 2016 mantiene un discurso público anti-Trump, al que se refiere como una especie de usurpador, ya que Hilary Clinton obtuvo tres millones de votos más que él. Sobre ese tema, entre otros asuntos, habla la escritora justo cuando aún no se sabe quién acabará por ocupar la Casa Blanca.

Inclasificable y libérrima. Se mueve entre los géneros literarios como una atleta: novela realista, la ciencia ficción, el terror, el ensayo académico, la novela psicológica, la distopía. Ha publicado verdaderas catedrales literarias como La hija del sepulturero, Un libro de mártires americanos oRey de picas. No le huye a los mitos –dedicó su novela Blonde a Marilyn Momnroe–, tampoco a la guerra, la política, el duelo, los movimientos cristianos antiabortistas, la violencia de género y hasta sobre boxeo ha escrito. No se considera futuróloga, y no jugará a adivinar el porvenir, asegura. Sin embargo, y ante la incertidumbre, dedica unas palabras a Donald Trump.

Ha escrito sobre los problemas más importantes de la cultura estadounidense. Sin embargo, ¿cuál cree que es la pulsión de su escritura?

Mi atención se centra en la vida íntima e interior de las personas, a menudo mujeres y niñas, que se definen a sí mismas en oposición a una sociedad dominada por hombres. A menudo también me concentro en las relaciones interfamiliares: la intensidad del matrimonio, los poderosos lazos de hermanas y hermanos. Todos mis personajes están embarcados en viajes; pueden llegar a destinos inesperados para ellos. Pero siempre están evolucionando: creo en la posibilidad infinita de cambio para el individuo, mientras que a menudo soy menos optimista sobre la sociedad y la política.

Aunque es una novela, Hazards of Time Travel, retrata los tiempos actuales. ¿Cree que las reflexiones literarias son un deber intelectual del escritor? ¿El autor está obligado a tomar posición?

Hazards of Time Travel retrata algunas características inquietantes de nuestro tiempo actual, pero se centra más en el fenómeno del estado de vigilancia. En este futuro cercano, el gobierno no es cuestión sólo de un presidente populista como Trump, sino en un poder invisible, dirigido por personas y fuerzas anónimas. Todo el mundo está "bajo vigilancia" en este estado, pero hay lugares donde la gente puede reunirse, que están "fuera de cámara".

¿Es más probable que en el futuro tengamos una sociedad más como 1984 o Un mundo feliz? ¿Quizás una combinación de ambos?

Los novelistas deben centrarse en las relaciones humanas, no intentar predecir el futuro, que es un pasatiempo popular en el periodismo estadounidense. En los EE. UU. el futuro cercano se parecerá al pasado cercano, ya que las cosas cambian lentamente en nuestra cultura, se mueve debajo de la superficie. A pesar de las tendencias y modas, se mantienen ciertos estándares de integridad personal.

Ha sido muy crítica con Donald Trump, una figura que ha polarizado a la sociedad norteamericana. ¿Cree que él es el resultado del declive de las élites norteamericanas?

Trump ha sido reforzado y financiado por financieros ultrarricos de derecha en los Estados Unidos, como los hermanos Koch. Su postura como político "populista" proviene del mundo del espectáculo, ya que los "reality shows" tienen un guión y son de todo menos "reales". Trump no hubiera sido posible sin una serie de televisión con guion ("El aprendiz") y el medio de propaganda de derecha Fox News

¿Es América más violenta ahora que antes?

Parece que la violencia está más generalizada porque se informa más, a través de los teléfonos móviles por ejemplo. Esto representa una victoria para el individuo, una forma de exponer el racismo, como ocurre con las imágenes de brutalidad policial, que no existía en los días en que las “noticias” eran una mercancía de los principales medios de comunicación.