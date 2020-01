Bad Bunny, The Killers, Green Day… La música más esperada de 2020

Existen dos grandes fenómenos en el planeta pop actual: la decadencia creativa de la música anglosajona y el esplendor de la industria del directo, que hace tiempo le pasó por encima a la rama discográfica del negocio. Da igual cuán profunda sea una crisis ecónomica, el público seguirá llenando los conciertos de grandes artistas, ya que nos une a ellos una comunión casi religiosa (si el espectáculo funciona, acaba siendo un recuerdo para toda la vida). Por todo esto, no es de extrañar el contenido de esta lista de ‘lo más esperado del pop en 2020’, que además viene más caribeña y tropical que nunca, según la selección de Vozpópuli.

Gira de despedida de Elton John

A finales del año pasado, el genio pop del piano anunció su retirada justo después una gira de despedida de dos años. Fue un poco como si alguien proclama que dejará el alcohol después de pasarse los dos próximos años de borrachera (su biografía, publicada en castellano este año, confirma que nunca fue ajeno a esa lógica). El caso es que, probablemente, estamos ante la última oportunidad de disfrutar de un repertorio clásico, emocionante e insuperable. La cita es en Barcelona, Palau Sant Jordi, el 2 y el 3 de octubre. La entrada más barata supera los 70 euros.

Las memorias de Julio Iglesias prometen sabrosos ajustes de cuentas con anteriores biógrafos y periodistas del corazón

Biografía de Julio Iglesias

El mercado de las biografías musicales esta más que saturado; solo una de cada diez resultan realmente interesantes. Dicho esto, no cabe duda de que la mejor apuesta de compra para el año que viene serán las memorias de Julio Iglesias, una leyenda de quien no se sabe tanto como parece. El propio cantante lo ha descrito como “fuerte” y largo. Se esperan sabrosos ajustes de cuentas con anteriores biógrafos y periodistas del corazón, para aclarar “lo que las demás gentes vayan a contar mal”, explicó. También es una oportunidad para que hable sobre música, el aspecto más olvidado en los textos sobre nuestro cantante más universal.

Los festivales giran al sur: llegan Cosquín Rock y Vive Latino

El circuito festivales español siempre fue paletamente anglófilo. Poco a poco, gracias a las presiones del público, últimamente más despierto que la crítica, han ido virando de criterios. Ahora es normal encontrar a Bad Bunny como cabeza de cartel del Sónar y a J. Balvin como estrella del Primavera Sound. 2019 fue el año de la explosión de los festivales de reguetón y 2020 será el del desembarco de franquicias consolidadas en América Latina. El Mare Nostrum de Fuengirola acogerá la primera edición española del argentino Cosquín Rock (30 de julio-1 de agosto) y Zaragoza hará lo propio con el emblemático Vive Latino de México (11 y 12 de septiembre 2020). En ambos festivales actúa Andrés Calamaro.

Nuevo álbum de The Killers

Hablemos claro: este grupo de Las Vegas es el equivalente actual a The Eagles en los años setenta, capaces de facturar una versión domesticada del rock que seduce a millones de personas en todo el mundo. Especialmente populares en España, cuentan entre sus fans con el veterano periodista conservador Luis María Ansón y el actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que no dudó en recurrir a su Falcon para asistir a su concierto en Benicàssim 2018. El nuevo trabajo llegará en primavera, llevará por título Imploding The Mirage y estará más basado en sonido de sintetizadores que en el músculo de las guitarras.

Gira Marc Anthony

En los años más mustios, cuando la salsa pasaba un pésimo momento creativo, Marc Anthony fue un rayo de sol en el género, batiendo todos los récords de venta con discos de máxima calidad musical. Uno de sus mayores méritos es no haber rebajado nunca el nivel. Este verano protagoniza la mayor gira de estadios del verano 2020 en España. Le veremos en Valencia (12), Murcia (13), Madrid (16), Barcelona (18), Oviedo (20), Santiago (21), Sevilla (25) y Fuengirola (26). Además le respalda un espléndido álbum, Opus, que muestra al artista en plenitud creativa.

Regreso de Isabel Pantoja

La mayor coplera viva tiene muy complicado superar el listón que se marcó en 2017. Su anterior gira, que podemos calificar de histórica, tuvo una emoción especial por varios factores: acababa de salir de la cárcel, apostaba por el repertorio de su amigo Juan Gabriel (cuya desaparición todavía estaba muy reciente) y además contaba con el poder de una orquesta sinfónica para respaldarla. En todo caso, si alguien puede superar aquello solo es ella misma, que sale a la carretera con material nuevo, del que ya adelantó el single Enamórate. Será el cuadragésimo álbum de la tonadillera, que se dice pronto.

Gira de Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocaso fue la mayor estrella pop de 2019. Participó en uno de los peores álbumes del año, Oasis junto a J. Balvin, pero también publicó la canción del verano (Callaíta) y una de las mejores piezas sobre rupturas (Vete). También fue el único artista que aparecía en los puestos altos de “Lo más escuchados” de Spotify en España y en el mundo. Por si esto fuera poco, el pasado verano interrumpió su gira europea para contribuir al derrocamiento del gobernador de Puerto Rico, liderando las revueltas populares. Es evidente que su gira veraniega por nuestro país en 2020 será un acontecimiento. De momento se anunció su participación en el festival Caviar Urban Music de Fuengirola (31 de julio) y su aparición como cabeza de cartel del BBK en Bilbao (se celebra del 9 al 11 de julio, el 'conejito' actúa el sábado). El poder del perreo.

Despedida de José Luis Perales

¿Qué decir de esto? Se retira uno de los grandes de la canción melódica española, no solo autor de piezas imprescindibles como ¿Por qué te vas?, Un velero llamado libertad o ¿Y cómo es él?, sino también el encargado de componer Marinero de luces, el gran himno de Isabel Pantoja tras la muerte de su marido, Francisco Rivera. Sus canciones son un pedazo de la historia sentimental de España, además un pedazo muy grande. Ya se han agotado entradas en algunas localidades y se han añadido segundas fechas en otras.

Green Day se han convertido en favoritos de los ‘auténticos’ que detestan a las divas pop y los concursos de talento tipo ‘Operación Triunfo’

Nuevo disco de Green Day

El próximo 7 de febrero se publica Father Of All Motherfuckers, el nuevo disco de estudio de estos reyes del punk-rock para estadios. Su tendencia a los discos conceptuales les ha convertido en una especie de Pink Floyd de la generación alternativa, abrazados por los ‘auténticos’ que detestan a las divas pop y los concursos de talento tipo ‘Operación Triunfo’. Es su primer álbum en los cinco años que pasaron desde Revolution Radio.

Despedida de Extremoduro

Otro caso de despedida calculada para maximizar beneficios. Los reyes del rock macarra y transgresor compartirán con varias generaciones los estribillos que llevan sonando un cuarto de siglo en tantos bares. Clásicos como Salir,So payaso” y Dulce introducción al caos pueden sonar por última vez en los estadios españoles. Robe Iniesta fue uno de los mejores letristas de los noventa, hasta el punto de crear una escuela que nunca estuvo realmente a su altura. ¿Cumplirán su promesa de no volver?