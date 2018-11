14 claves para identificar a un fascista, según Umberto Eco

Cabe en el bolsillo de una americana, tiene 61 páginas y concreción suficiente para funcionar como un ibuprofeno. Se trata de Contra el fascismo, un libro publicado por el sello Lumen que recoge una conferencia ofrecida por el escritor y semiólogo Umberto Eco en un congreso organizado por los departamentos de filología italiana y francesa de la Universidad de Columbia, el 25 de abril de 1995.

Umberto Eco (1932-2016) fue el hombre que trazó una historia de la belleza, dividió el mundo -cuando se podía- en Apocalípticos e Integrados y convirtió la semiótica en pasto de bestseller con El nombre de la rosa. En el libro que ahora llega a manos de los lectores, Umberto Eco advierte, incluso cuando parecían lejanos, los peligros del autoritarismo.

Esta conferencia, presentada ahora como ensayo, la dictó Eco en ocasión del aniversario de la insurrección general de Italia del Norte contra el Nazismo y la liberación de Europa. El texto se publicó en The New York Review of Books, ese mismo año, y revive ahora traducido del italiano al español por Elena Lozano.

Basándose en su condición ecléctica, que no atiende a una ideología monolítica a la mezcla de ideas contradictorias, Eco califica el fascismo como un "totalitarismo fuzzy", un instrumento que se sostiene en la muchedumbre y en la naturaleza sincrética de los símbolos que exalta. Lo distingue la consigna por encima de la discrepancia.

Marcado por un tono claramente escolar -su auditorio original era un grupo de universitarios norteamericanos-, el ensayo de Umberto Eco desarrolla catorce elementos a partir de los cuales distinguir e identificar el "ur fascismo" o lo que le italiano describe como un "fascismo eterno", que permanece latente en el ejercicio de la cosa pública.