Amenábar, Carla Simón, Alberto Rodríguez y otros directores españoles que estrenan película en 2025

El año que acaba de finalizar ha dejado buen sabor de boca en los que se refiere al cine español. El León de Oro para Pedro Almodóvar por La habitación de al lado, el triunfo de Jonás Trueba en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes con Volveréis o la conquista de la Concha de Oro de San Sebastián por parte de Albert Serra son solo algunos ejemplos. En la taquilla, las cifras son similares a 2023 y en cabeza se sitúa, como viene siendo costumbre, Santiago Segura y su saga Padre no hay más que uno, seguida de La infiltrada, de Arantxa Echevarría, la gran sorpresa del año.

Este 2025 no se queda corto y aguarda novedades de algunos de los mejores cineastas del momento. Sin ir más, lejos, la nueva película de Carla Simón, Romería, y el nuevo proyecto de Alejandro Amenábar, El cautivo. En Vozpópuli hemos confeccionado una lista con algunos de los títulos imprescindibles.

Mikaela, de Daniel Calparsoro

Uno de los cineastas más prolíficos del cine patrio regresa sin demasiadas sorpresas, pero con mucha adrenalina. Daniel Calparsoro, fiel a su estilo, lleva a los cines el 31 de enero Mikaela, un thriller protagonizado por Antonio Resines que se desarrolla en la Noche de Reyes, en medio de una intensa nevada que deja colapsada una autopista. Con esta excusa, un grupo de atracadores decide asaltar un furgón blindado.

Nosotros, de Helena Taberna

María Vázquez y Pablo Molinero protagonizan la nueva película de Helena Taberna (Yoyes, 1999), la adaptación a la gran pantalla de Feliz final (2018), la novela de Isaac Rosa, en la que narra en un original desarrollo temporal la vida de una pareja desde que se conocen. Esta película se estrena el 28 de febrero.

Tardes de soledad, de Albert Serra

La flamante Concha de Oro de la pasada edición del Festival de San Sebastián llega por fin a los cines el 7 de marzo. Tardes de soledad, dirigida por Albert Serra, es un documental en el que sigue al torero Roca Rey por una serie de plazas españolas, hoteles y viajes en coche. La fascinación que emana de su cámara dejó más o menos clara su postura sobre la tauromaquia, y a pesar de quienes encuentran en el toreo un arte salvaje, lo cierto es que el lirismo y la épica que rezuma la cinta solo encontró elogios tras su estreno en el Zinemaldia.

Los aitas, de Borja Cobeaga

Borja Cobeaga es uno de los grandes maestros de la comedia española y Los aitas, su nueva película, promete convertirse en uno de los ratos más divertidos que tiene reservado el cine español para este 2025, con su estreno el 31 de marzo. De nuevo con Juan Diego Botto (con quien ya trabajó en la serie No me gusta conducir) y también con Ramón Barea (Negociador), a quienes se suma Quim Gutiérrez, esta película propone un viaje al Bilbao de finales de los años 80, donde un grupo de padres se ve obligado a acompañar a sus hijas a un campeonato infantil de gimnasia rítmica, a pesar de no estar interesados ni en ese deporte ni en sus propias hijas.

Padre no hay más que uno, 5, de Santiago Segura

Santiago Segura es el rey de la taquilla del cine español y este año tiene preparada una nueva entrega de su exitosa saga. Padre no hay más que uno 5 llegará a los cines el 26 de junio dispuesta a alcanzar nuevos records. En esta ocasión, la familia García Loyola se ha desplazado a Canarias para el rodaje.

El cautivo, de Alejandro Amenábar

El 17 de octubre (apenas unas semanas después de finalizar el Festival de San Sebastián), llegará a los cines El cautivo, la nueva película de Alejandro Amenábar, en la que narra un episodio de la vida de Miguel de Cervantes, ocurrido en 1575, cuando el escritor, herido en combate naval, es capturado en alta mar por corsarios argelinos. Julio Peña, Alessandro Borghi o Miguel Rellán son algunos de los actores que componen el elenco.

Romería, de Carla Simón

Carla Simón hizo historia en febrero de 2022 al lograr hacerse con el Oso de Oro por su película Alcarrás, casi cuatro décadas después de que Mario Camus recogiera el mismo galardón por La colmena. Este año, llevará a los cines Romería, una película en la que vuelve a beber de las vivencias familiares para tejer una historia de búsquedas y reencuentros. En ella, una joven viaja a la ciudad natal de su padre biológico, fallecido a causa del sida, como su madre, para conocer algo más de su pasado.

La buena suerte, de Gracia Querejeta

Megan Montaner y Hugo Silva protagonizan la nueva película de Gracia Querejeta, La buena suerte, basada en una novela de Rosa Montero. Su anterior filme, Invisibles, tuvo la mala suerte de estrenarse apenas unos días antes del confinamiento de 2020.

El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen

Durante la pasada edición del Festival de San Sebastián, Javier Bardem desveló en rueda de prensa su trabajo a las órdenes de Rodrigo Sorogoyen en la película El ser querido, en la que también actúa Victoria Luengo. En ella, actor y actriz interpretan a un director y su hija, respectivamente. Pocos detalles más se conocen sobre este proyecto, que sí ha empezado a rodarse y cuyo estreno se espera este 2025, aunque aún sin detalles.

Los tigres, de Alberto Rodríguez

Alberto Rodríguez es el director español capaz de aunar en un thriller la calidad y al mismo tiempo ser atractivo para los espctadores. Su nueva propuesta se titular Los tigrs y XXX.