Zahara y Morgan, favoritos de los premios de la música independiente 2019

Los Premios MIN ya han desvelado quiénes son los nominados para hacerse con el reconocimiento a mejores artistas de la música independiente nacional. Entre las 21 categorías hay dos claros favoritos: el grupo de rock madrileño Morgan y la cantante y compositora Zahara.

Estos galardones, que se entregarán el próximo 13 de marzo en el Circo Price de la capital, con una capacidad para 1.600 personas. Estos nacieron en 2009 para reconocer la creación, la diversidad y la calidad artística de las producciones independientes realizadas en España.

En esta edición, uno de los favoritos es el grupo de rock Morgan. La banda a la que pone rostro Carolina 'Nina' de Juan y que logra salir de lo convencional, continúa girando con su 'Air'. Este es un disco que plasma a la perfección la delicadeza del soul, del blues, el jazz, el pop, el rock y el góspel pero con matices de folk y country.

La banda a la que no se le escapa ningún género, o casi ninguno, podría hacerse con seis MIN. Morgan podría llevarse los premios a mejor álbum del año, mejor artista, mejor canción del año por 'Sargento de hierro', mejor álbum de rock, mejor directo y a mejor producción.

Sin adornos y con la inconfundible voz de Nina, 'Air' ofrece temas tan mágicos como 'Flying Pacefully', 'Planet Earth' o 'The Child'. No solo eso, entre sus temas en inglés (todos excepto uno), la banda saca el lado más góspel gracias a 'Oh Oh'.

Por su parte, Zahara empata en nominaciones con los madrileños. La compositora que da un especial protagonismo al actor de 'Expediente X' David Duchovny dándole un tema o que ha creado los acordes de canciones como 'Guerra y paz' y 'Big Bang' continúa presentando su disco 'Astronauta'.

La de Úbeda (Jaén), aspira a llevarse los MIN a mejor álbum del año, mejor artista, mejor álbum pop, mejor producción y mejor videoclip y mejor canción del año por 'Hoy la bestia cena en casa'. Sin duda, esta última es la que mayor popularidad ha dado a su último trabajo, quizá la canción más crítica con las políticas actuales y los representantes de la misma.

Además de estos dos grandes portentos del cuarto arte en este país, están nominados a los premios de la música independiente el grupo de post-punk Belako, la cantautora española de ascendencia danesa de música rock-pop e indie Christina Rosenvinge, la banda madrileña formada en 2017 Carolina Durante y el grupo madrileño La Plata. Estos optan a cuatro candidaturas cada uno. Varios de ellos también fueron nominados al Premio Ruido de la prensa musical.

Además, otros como Novedades Carminha, Viva Suecia, Dorian o Triángulo de Amor Bizarro, también han sido reconocidos por su trabajo.

Los MIN entregan premios, además, a grupos de los distintos géneros (clásica, flamenco, electrónica), así como álbumes en distintos dialectos (euskera, catalán, gallego).

Actuaciones en directo en los MIN

Además de la ceremonia de entrega de premios, los MIN contarán con actuaciones en directo de relevantes artistas independientes. En pasadas ediciones, han pasado por el escenario del Price rostros como los de Vetusta Morla, Xoel López, El canijo de Jerez, León Benavente...

Asimismo, la pasada edición la maestra de ceremonias fue Marta Flich, pero también ha ocupado este cargo Zahara, El Mundo Today, Mongolia, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla.