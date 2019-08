Muere la escritora estadounidense Toni Morrison, premio Nobel en 1993

La escritora estadounidense Toni Morrison, primera afroamericana que logró el Nobel de Literatura (1993), ha fallecido este martes a los 88 años en un hospital de Nueva York, según ha confirmado su editorial en Twitter. Una autora, nacida en Lorain (Ohio) en 1931 que dio voz a los problemas de la población negra en Estados Unidos, especialmente a los de la mujeres.

Entre sus libros destacan La canción de Salomón (1977, premiada con el National Book Critics Circle Award en 1978), Beloved (1987, Premio Pulitzer en 1988), Jazz (1992) o Una bendición (2008).

"Sus narrativas e hipnótica prosa han dejado una marca indeleble en nuestra cultura. Sus novelas dominan y demandan nuestra atención. Son trabajos canónicos y, más importante, libros que los lectores siguen amando", ha expresado Sonny Mehta, el director de la firma.

We are profoundly sad to report that Toni Morrison has died at the age of eighty-eight.“We die. That may be the meaning of life. But we do language. That may be the measure of our lives.”February 18, 1931 – August 5, 2019 pic.twitter.com/DWnElCpMKc