A diferencia de España, la Cultura en Francia, Alemania e Italia recibe ayudas económicas

Mientras el ministro de Cultura de España José Manuel Rodríguez Uribes delega en "los expertos" las respuestas sobre cómo y de qué forma se reabrirá la programación cultural o admite que no existe partida específica para la cultura, países como Italia han inyectado un plan de 130 millones de euros para el sector o moviliza un plan de ayudas, como en Francia, que contempla el aplazamiento en el pago de impuestos para determinadas industrias culturales o autónomos.

Tras 26 días de estado de alarma, José Manuel Rodríguez Uribes ha comparecido sin ningún anuncio específico. Asegura haber sostenido una ronda de 6 videoconferencias con más de 30 representantes del mundo de la cultura: del ámbito de las artes escénicas, el cine, la música, el libro y los representantes sindicales del sector, así como con los responsables de bellas artes e industrias culturales. Además de enunciar dichos contactos, el responsable de Cutlura no anunció ninguna medida derivada de esos encuentros.

Alemania puso en marcha hace tres semanas, un fondo de 50 millones de euros finales de marzo. Francia destinó una parada de 22 millones y una línea de créditos. En España, excepto la intención de "no dejar a nadie atrás", que repitió de forma insistente el ministro esta semana, no ha habido concreción alguna en posibles planes de inyección de dinero o acciones directas para reajustar la dinámica. No se han movilizado fondos específicos, pero sí generales, aunque no existe detalle de a quiénes o con cuánto podría beneficiar ese supuesto desembolso.

La cultura es una de las capas más desguarecidas frente a las consecuencias desatadas por la crisis sanitaria del Coronavirus. Ha sido un golpe bajo. El impacto económico del aplazamiento de la Feria del Libro de Madrid y Sant Jordi, la suspensión de actividades de teatros y cines, así como de los grandes museos como el Prado, el Thysseno el Reina Sofía suponen un duro revés para la actividad del sector cultural tanto en Madrid como en el resto de España.

Hace dos semanas, la Unión de Actores y Actrices hizo público en un comunicado que la crisis generará una perdida económica de 6.853.554 euros y un 23% de despidos entre los intérpretes, debido a la crisis sanitaria desatada por el Coronavirus. El sector empeora su situación, que nunca consiguió remontar del todo los efectos económicos de la crisis de 2008.Hoy esas cifras adquieren otras proporciones.

En un documento conjunto, 33 entidades de las artes escénicas y la música reclaman a las administraciones una batería de medidas extraordinarias que permitan afrontar los efectos del coronavirus. Se han suspendido 30.000 funciones y las pérdidas ascienden a 130 millones de pérdidas.

El sector editor, que ha pedido ayudas a la Unión Europea a través de la federación internacional de editores, calcula unas pérdidas de alrededor de mil millones de euros. xplican los editores, libreros y distribuidores que la mayoría de los actores que integran el sector comparten la tipología de empresas pequeñas. Muchas de ellas, como la librerías, son microempresas. Ese tipo de empresarios conforma un 70% del tejido del libro y están "en riesgo de supervivencia.

La paralización de la actividad podría suponer la reducción en un tercio de la facturación del sector del libro en España, alrededor de mil millones de euros, 800 provenientes del mercado interior y 200 del mercado exterior del libro.