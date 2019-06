El ‘Yo Claudio’ de Robert Graves se convierte en una ópera

El próximo 14 de junio, en el Auditorio Nacional de España, se estrena Yo Claudio y Claudio el Dios, una adaptación operística de las novelas que el escritor británico Robert Graves dedicó al emperador romano, tanto la primera, Yo Claudio (1934), como su continuación, Claudio el dios y su esposa Mesalina (1935). A partir del libreto de Pablo Gómez, Igor Escudero ha concebido una opera en tres actos en los que despliega a Livia, Calígula y Claudio el dios. Tras pasar por el cine, la televisión y el teatro, abarca 70 años de la historia de Roma, desde el gobierno de Augusto (23 a. C.) hasta la muerte de Claudio (54 d. C.).

Aunque pensados como óperas independientes, los tres grandes actos de esta ópera, casi a manera de capítulos, están estructurados para representarse de forma conjunta. El libreto, aseguran sus responsables, es fiel al espíritu de las dos obras de Graves, en cuyas páginas el británico recrea 70 años de la historia de Roma a través de las familias Julia y Claudia, desde el gobierno de Augusto (23 a. C.) hasta la muerte de Claudio (54 d. C). La novela está narrada en primera persona por el emperador, quien cuenta cómo haciéndose pasar como ‘tonto’ logró sobrevivir a las tragedias que rodearon a su familia y llegar al trono en el año 41 d. C., ante el peligro de que el Imperio se sumiera en una guerra civil.

Sus responsables han trabajo en este proyecto durante cinco años. Todo comenzó en 2014, cuando sus promotores contactaron con William Graves, presidente de la Fundación Robert Graves e hijo del escritor inglés autor de Yo Claudio, que vivió gran parte de su vida en Deiá, en la isla de Mallorca. Igor Escudero, que entonces había comenzado a abandonar gradualmente su actividad musical y docente para dedicarse en exclusiva a la composición y a la experimentación, se volcó en la creación. Su trabajo en distintos formatos, repartidos en una visión amplia de lo artístico, responden a lo que él entiende como la ópera del siglo XXI, una evolución del canon.

José Luis López-Antón dirige Yo Claudio y Claudio el Dios al frente de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y de la Orquesta Sinfónica Verum, mientras que la dirección y puesta en escena la firma Marta Eguilior. La obra tiene casi sesenta personajes, de los cuales 8 son roles principales. El elenco lo componen Julio Morales, William Wallace, Conchi Moyano, Estíbaliz Martyn, Andrés del Pino, Giacomo Balla, Jesús Ibarra, Miguel Ferrer, Marco Muñoz, Alfonso Baruque, Nan Maro Babakhaniam, Armando del Hoyo, Inés Olabarría, Andrés Mundo, Patricia Castro, Ade García y Mila Makhmoutova

Tras su estreno en Valladolid, Yo Claudio y Claudio el Dios inició una amplia gira cuya representación en el Teatro Romano de Mérida contó con la presencia del hijo de Graves, William Graves. Yo Claudio y Claudio el Dios llega a Madrid, a la sala sinfónica del Auditorio Nacional, en una única función, el día 14 de junio, a las 22.30. Luego, se representará en el Palacio Euskalduna de Bilbao el 21 de junio, y en el Auditorio de Zaragoza el 22 de junio.