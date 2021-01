'23 paseos': el amor no tiene edad (y el sexo tampoco)

Una de las verdades que la covid ha dejado al descubierto es que, por alguna extraña razón, la experiencia y la madurez han dejado de importar y han quedado relegadas a un espacio marginal en la sociedad. La tiranía de lo joven, para brillar, ha discriminado las etapas más avanzadas de la edad adulta y eso, en pandemia, ha tenido consecuencias trágicas en los más mayores sobre las que habrá que reflexionar en el futuro. En el lado más amable, tierno y alegre de esta cuestión, el cineasta británico Paul Morrison reivindica el amor y el sexo en la edad adulta con el romance '23 paseos', que se estrena este viernes en los cines españoles, después de haber cosechado buenas cifras de taquilla en Reino Unido.

En esta cinta, Dave (Dave Johns), un enfermero psiquiátrico jubilado, conoce a Fern (Alison Steadman), una administrativa, mientras ambos pasean a sus respectivos perros en un parque de Londres. Ambos se conocen poco a poco a lo largo de veintitrés paseos, en los que descubrirán los secretos de sus vidas, sus miedos y sus pasiones, a medida que, contra todo pronóstico, viven de nuevo el amor. "Era importante para mí hacer una película sobre mi propia generación. Aquí estamos y existimos", ha destacado a Vozpópuli el cineasta, director de la película nominada al Oscar 'Solomon and Gaenor' (1999).

Existen varios ejemplos valientes en las producciones cinematográficas de los últimos años que ponen el foco en esta cuestión y reivindican historias con protagonistas reales, que envejecen y que continúan viviendo y descubriendo. Uno de esos ejemplos es la reciente película de Isabel Coixet, 'Nieva en Benidorm', una historia de amor azarosa e inesperada que milita en el terreno de las segundas oportunidades. Tal y como ella misma señaló en una entrevista a Vozpópuli, "la vida puede empezar en cualquier momento". Su apuesta en esta cinta es un romance entre un hombre y una mujer de mediana edad, a quienes coloca ante lo imprevisible. Del mismo modo, aunque en un margen de edad mayor, la cineasta canadiense Louise Archambault dirige y firma el guion de 'Y llovieron pájaros', que participó en el festival de San Sebastián en 2019 y tiene aún pendiente su estreno en España. La película narra la vida de tres ancianos que viven en el bosque, a quienes se suma una mujer de más de 80 años que alborota sus vidas.

En el caso de Paul Morrison, el director ha señalado que era importante para él demostrar con esta historia de amor que "no hay que ser joven para ser un héroe". "Da igual la edad que tengas, sigues necesitando un contacto personal físico con otros. A una edad no te apagas, sigues viviendo y sigues estando en el mundo. Los héroes de mi historia pelean por su intimidad", ha recalcado el cineasta londinense, de 77 años de edad.

El sexo en la madurez

Uno de los aspectos más valientes de '23 paseos' es que el director se atreve a hablar de sexo entre personas de edad avanzada, con aspectos tan reales como la disfunción eréctil, e incluso incluye una escena sexual entre los protagonistas que es casi impensable en el cine actual. A pesar de lo inocente y discreta que resulta, no fue nada fácil para los actores llevarla a cabo y, de hecho, se pusieron "muy nerviosos", a pesar de la dilatada experiencia de ambos en la actuación. "No tienen cuerpos maravillosos como antes, pero cuando llegó el momento literalmente se lanzaron de cabeza", ha relatado el director, quien además no quiso una "escena perfecta de sexo" ni tampoco "romántica a la luz de las velas", sino que simplemente mostraran su felicidad.

En cuanto a la contradicción que supone que el público habitual de los cines, que supera los 40 años, esté condenado a ver historias de treintañeros, Morrison no solo desea que cada vez haya "más películas sobre gente mayor", sino también "más películas más honradas acerca de la gente joven". "Son jóvenes y guapos, pero también lo pasan realmente mal y tienen situaciones difíciles, es importante que se refleje la realidad y no solo situaciones idealizadas", señala.

Para Morrison, durante la covid "se ha tratado a la gente mayor de manera terrible", por lo que considera que cuando todo acabe "habrá que enfrentarse muy seriamente al asunto e incluso depurar responsabilidades". En este punto, llama la atención sobre una contradicción: "Adoramos a la juventud, es maravillosa, bella, lo tienen todo, siempre son los héroes y, sin embargo, ahora mismo en el mundo en el que vivimos, tal y como están las cosas, quienes van a pagar las consecuencias de crisis de la covid y del cambio climático son ellos, porque los viejos ya no estaremos, no podremos hacer nada".

'23 paseos' es una película que funde el trabajo de dos buenos actores en una historia tierna, creíble, sincera y honesta, y que, además, también refleja el trasfondo social de sus vidas. Ella vive una situación económicamente más cómoda, pero él, sin embargo, depende de un alquiler social que apenas puede pagar porque destina gran parte de su subsidio a pagar la residencia en la que vive su mujer, que padece un tipo de demencia. "Tengo un lado muy político que muestro en todas mis películas", ha afirmado Morrison, quien lamenta cómo en Reino Unido "el estado de bienestar ha sido socavado en los últimos años".