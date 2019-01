La demanda colectiva contra Volkswagen en Alemania llega a los 300.000 usuarios

La primera demanda colectiva impulsada en Alemania contra el fabricante Volkswagen por el escándalo de la manipulación de emisiones suman ya unos 300.000 usuarios de automóviles con motores diésel, según informaciones del semanario "Der Spiegel".

De acuerdo con esa publicación, hasta el 28 de diciembre se habían registrado un total de 294.000 propietarios de automóviles afectados por el fabricante alemán, cifra que se incrementó con nuevas incorporaciones en los tres días siguientes. El 31 de diciembre expiró el plazo para adherirse a la demanda, que se remite a los datos facilitados por un portavoz del departamento de Justicia competente en ese caso. La iniciativa para esa demanda, la primera de estas características impulsada en Alemania, se formalizó el pasado 1 de noviembre y fue organizada desde la Asociación de Consumidores, con el apoyo del club de automovilistas alemán ADAC, el mayor del país.

Su objetivo era establecer si a los afectados les asiste el derecho a una indemnización y si la compañía debería asumir los daños ocasionados por la manipulación del software de los motores diésel. En caso de que la justicia dictamine que ése es el caso, corresponderá a los afectados exigir de manera individual una indemnización o bien llegar a un acuerdo entre las partes.

El registro se abrió en noviembre y, a partir de ahí, cada eventual afectado pudo inscribirse en la lista sin coste alguno ni necesidad de un abogado. Con su inscripción en el registro, los afectados evitaron que sus reivindicaciones prescribieran. La demanda se orientó a propietarios de vehículos de las marcas Volkswagen, Audi, Seat y Skoda con motores diésel del tipo EA 189 de 1,2, 1,6 y 2,0 litros.

Estos modelos fueron equipados con un dispositivo de desconexión ilegal que obligó a su llamada a talleres por parte de la Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA) en Alemania o de autoridades equivalentes en otros países europeos.

No a las modificaciones

Por otro lado, Volkswagen desaconseja a los propietarios de un vehículo con motor diésel con la norma de emisión Euro 5 modificar el hardware por su cuenta. Según la marca alemana, no todos los vehículos con motor diésel Euro 5 pueden modificarse y no todos cumplirán las emisiones por debajo de 270 mg/km, por lo que no podrán evitar la prohibición de circular en determinadas ciudades.

"Todos los conceptos que conocemos tienen desventajas para nuestros clientes como mayor consumo, y de este modo unas emisiones de CO2 más elevadas, y una reducción de la potencia", dijo el director de Desarrollo de VW, Frank Welsch. Volkswagen añade que tras una modificación del hardware en estos vehículos tampoco está garantizada la seguridad de la técnica de forma duradera.

El fabricante automovilístico alemán asegura que no se puede modificar desde el punto de vista técnico un vehículo diésel Euro 5 con una generación de motores de 11 años de edad en uno moderno con la norma de homologación Euro 6.