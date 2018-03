Etiquetas medioambientales de la DGT: ¿podremos circular sin ellas?

El Plan Nacional de Calidad del Aire 2013-2016 estimaba que el tráfico en las ciudades supone uno de los principales problemas de contaminación, aunque la realidad marca que son las calefacciones de los hogares principalmente las mayores responsables de ello. Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente (Aema), el 13% de las partículas contaminantes son debidas a los vehículos, un porcentaje muy inferior al 56% que suponen las viviendas particulares, las tiendas y centros comerciales y los edificios institucionales.

Pero a pesar de ellos, la guerra emprendida contra el uso del automóvil en las grandes ciudades parece estar tan sólo empezando, y una de las medidas disuasorias o informativas, según como se mire, es la de etiquetar a los turismos según sus potenciales niveles de contaminación. La DGT fue la encargada de ello y lo hizo con cuatro distintivos diferentes, dejando sin etiquetado a aquellos con motor gasolina matriculados antes del año 2000 y a los diésel anteriores al 2006.

Y serán estos últimos los primeros afectados pues, de hecho, en Barcelona ya se prohíbe la circulación de los vehículos más contaminantes (que son los que no tienen derecho a etiqueta medioambiental) en episodios de alta contaminación y, a partir de 2020, es más que probable que no puedan acceder al centro de la ciudad haya o no episodios de contaminación.

Y en Madrid el Ayuntamiento de Carmena también está estudiando aplicar medidas restrictivas similares para los vehículos más contaminantes, es decir, sin etiquetado. Ya hay un borrador que se someterá a debate para una posible aprobación el próximo verano, en el que se contempla que durante los escenarios 2 y 3 del Protocolo de Contaminación quedará prohibida la circulación de los coches sin etiqueta medioambiental de la DGT.

¿Cómo son las etiquetas de la DGT?

Dependiendo del tipo de motor del turismo y de la fecha de matriculación, la DGT establece cuatro catalogaciones distintas, enviando inicialmente de forma gratuita a los propietarios de los vehículos. Desde hace un tiempo, quienes quieran disponer de la etiqueta tendrán que comprarla en cualquier oficina de Correos, presentando el permiso de circulación del vehículo y rellenando la solicitud del Distintivo Ambiental.

Cero emisiones, para lo vehículos 100% eléctricos, híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros en modo eléctrico o vehículos de pila de combustible.

ECO, para los vehículos híbridos enchufables con autonomía inferior a 40 kilómetros, vehículos híbridos no enchufables y los vehículos propulsados por gas natural (GNC y GLC) o gas licuado del petróleo.

C, para turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 que cumplen la norma Euro 4, 5 y 6, diésel a partir de 2014 que cumplan la Euro 6.

B, para turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000 que cumplen la norma Euro 3 y diésel a partir de enero de 2006 que cumplen Euro 4 y Euro 5.