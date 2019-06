Juan José Cortés (PP) llevará a la Fiscalía los "ataques" por tener 16 euros en el banco

Juan José Cortés, diputado del PP por Huelva en el Congreso y padre de la niña asesinada Mari Luz, se ha defendido este domingo de los "ataques e injurias" por sus ingresos -16 euros en una cuenta y una pensión de invalidez-, y ha anunciado que los pondrá en conocimiento de la Fiscalía.

En su perfil de Facebook, Cortes ha lanzado un mensaje en el que lamenta los "intensos ataques" contra su persona "de manera violenta e injustificada, con descalificaciones, insultos, amenazas y toda serie de injurias y calumnias".

Ha precisado que las pondrá en manos de la Fiscalía con las demandas correspondientes, y ha manifestado no entender cómo "una persona que tiene 16 euros en el banco puede ser noticia, creo que es lo más normal del mundo para personas que viven al día y que paga sus créditos como cualquier ciudadano. Y que no me avergüenzo de ser pobre", "pobre pero honrado".

"Cuando pido un extracto de mi cuenta para presentarla al Congreso, tengo lo que tengo y no me lo puedo inventar", ha dicho Cortés, para agregar que su Audi A6 es "de segunda mano" y pagado un crédito de 32.000 euros a 10 años, 330 euros al mes.

Ha añadido que si es pensionista -percibe 25.780 euros en concepto de pensión por incapacidad permanente absoluta- "debido a secuelas físicas y psicológicas de gravedad que como cualquier ciudadano que no puede ejercer su profesión habitual, tengo derecho a ella" y que la cobra "de someterme a varios tribunales médicos con expertos y profesionales de la seguridad social y después de un largo y complicado tratamiento".

"Ojalá pudiera desempeñar mis tareas laborales con normalidad, eso sería un síntoma de que estoy bien y podía estar disfrutando de mis empresas y de mis hijos, pero no es así y aquí estoy, por culpa de un asesino mi vida y la de mi familia ha quedado hecha una mierda", ha apuntado, no sin antes señalar que si la pensión es alta se debe a "la suma de las cotizaciones en régimen general y autónomo de los últimos años".