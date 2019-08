Trump asegura que China está enviando tropas a la frontera con Hong Kong

El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó hoy a la calma en las protestas en Hong Kong, que en los últimos días se han recrudecido con huelgas y ocupaciones de edificios oficiales, comisarías, estaciones de metro o el aeropuerto. Asimismo, ha asegurado que el gigante asiático está enviando tropas a la frontera con su excolonia.

"Nuestra inteligencia nos ha informado de que el Gobierno chino está trasladando tropas a la frontera con Hong Kong. ¡Todos deben estar tranquilos y seguros!", escribió Trump en un mensaje en su cuenta de la red social Twitter.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

El presidente estadounidense también ha retuiteado un mensaje en el que aparecen presuntas tropas chinas dirigiéndose hacia Hong Kong.

Las protestas en Hong Kong comenzaron en marzo frente a la iniciativa de las autoridades locales de promulgar una ley de extradición que, según sus oponentes, podría servir para que disidentes políticos y sectores críticos con el régimen comunista fueran llevados a China para ser procesados sin garantías legales.

Momentos antes de instar a la calma, Trump ironizó sobre la supuesta implicación de Estados Unidos en las manifestaciones.

"Muchos me culpan a mí y a Estados Unidos por los problemas que ocurren en Hong Kong. No puedo imaginar por qué", indicó el mandatario en la misma red social.

Many are blaming me, and the United States, for the problems going on in Hong Kong. I can’t imagine why? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019

En declaraciones a los periodistas en Morristown (Nueva Jersey, EE.UU.), Trump describió hoy la situación en Hong Kong como "muy difícil".

"Lo de Hong Kong es una situación muy difícil, muy difícil. Veremos qué sucede. Pero estoy seguro de que se arreglará. Espero que funcione para todos, incluyendo China, por cierto", destacó.

Protestas multitudinarias

Las protestas movilizaron a cientos de miles de personas a partir de junio y han estado acompañadas de episodios de violencia, huelgas e intentos de los manifestantes de afectar el curso normal de la ciudad con paros y ocupaciones de edificios oficiales, comisarías, estaciones de metro o el aeropuerto.

Hong Kong es en la práctica independiente de China en cuestiones judiciales, al regir en las relaciones entre ambos territorios el principio de "un país, dos sistemas", por el que Pekín dio a la excolonia amplia autonomía en todas las competencias, excepto en asuntos exteriores y defensa.

Las tensiones, que son las peores vividas por la excolonia británica desde su retorno a la soberanía china -con amplia autonomía- en 1997, han llevado a varios países a desaconsejar viajar a Hong Kong, mientras aumenta el temor a que China intervenga directamente con su ejército o su policía armada.