El truco oculto en el teclado del iPhone que te hará la vida más fácil

Escribir un texto en el móvil y darte cuenta de que te has equivocado. Entonces, quieres volver atrás, pero normalmente en el iPhone esto supone una tarea nada sencilla. Porque el método para ello, en muchas ocasiones, desespera. Esto, hasta ahora.

Porque una usuaria de Twitter ha descubierto un truco oculto en el teclado del iPhone que hace que saltar de una palabra a otra, sea rematadamente fácil.

"¿Cómo es que nunca me dijeron este truco en el iPhone?", dice Krissy Brierre-Davis en un tuit al que acompaña una imagen desvelando cómo hacerlo. El post, en cuestión, roza ya los 57.000 retuits y supera los 132.000 me gusta.

How come you guys never told me this iPhone trick? I feel duped. pic.twitter.com/2RfRhI4Y1X