La tercera temporada de 'La Casa de Papel' ya tiene fecha de lanzamiento

El Profesor, Tokio, Denver, Río y el resto de los personajes de La Casa de Papel ya tiene fecha para su regreso. Netflix ha confirmado este lunes que la tercera temporada de la serie de habla hispana más vista en la historia de la plataforma se estrenará el 19 de junio de 2019.

"Sus vacaciones se acaban el 19.07.2019, sólo en Netflix". Así reza el mensaje que ha compartido el perfil oficial de la serie en Twitter y que además adelanta algunas escenas de la vida de los protagonistas tras el final de la segunda temporada en lo que es el primer teaser que aparece de la misma.

Sus vacaciones se acaban el 19.07.2019, sólo en Netflix. Their vacation is coming to an end on July 19, 2019, only on Netflix. pic.twitter.com/vBTf4fCQpw