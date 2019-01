Netflix subtitula al español la película mexicana Roma y su director estalla: "Es ridículo"

A escasos días de que Roma cumpla un mes desde su estreno en Netflix, la película sigue dando de que hablar. Durante sus primeras semanas de vida, la cinta del oscarizado Alfonso Cuarón despertó más filias que fobias. Llegaba a la plataforma con un León de Oro bajo el brazo y con el pretexto de haberse convertido en uno de los títulos más esperados del año.

A esto se le ha sumado tres recientes Globos de Oro (mejor director, mejor película en lengua no inglesa y mejor guión) y un sinfín de críticas que ya la consideran la nueva obra maestra del séptimo arte. Como dato, el sitio web especializado de mayor repercusión en cuanto a reviews, Rotten Tomatoes, le ha dado una aprobación del 96% con una nota promedio de 9,1/10. (Y todo esto a la espera de los Oscar).

Pero ahora, Roma y, por ende, Netflix se han visto envueltos en otra polémica. Y es que la plataforma ha incluido subtítulos en español de España al largometraje de Cuarón que está rodado en español mexicano y mixteco, una lengua del sur de México. Las quejas por esta controversia lungüística han saltado desde las redes sociales hasta el mismísimo director de la cinta y la RAE, quienes no han ocultado su desaprobación.

Espero que los subtítulos de 'Roma', de @alfonsocuaron, no sienten precedente.Lo de que en los cines se subtitule en español peninsular algo que se dice en español mexicano me parece de lo más confuso, por no hablar de la falta de respeto a la diversidad lingüística. #xl8#Romapic.twitter.com/3bNoPvnZ7F — Óscar Curros (@oscarcurros) January 9, 2019

Alfonso Cuarón: "Es ridículo y ofensivo"

En este sentido, si se ve Roma en versión original pero con subtítulos en español, los cambios de traducción son mínimos y, a ojos de muchos, innecesarios. Por ejemplo, ustedes da paso a vosotros, enojarse a enfadarse o nomás, no se vayan hasta la orilla por no os acerquéis al borde.

Algo que según Alfonso Cuarón resulta "muy, muy ridículo". En declaraciones a la agencia Efe, el cineasta mexicano ha reconocido que "me parece muy ofensivo para el público español el que Roma la hayan subtitulado con castellano español".

"Me parece muy ofensivo para el público español"

Alfonso Cuarón, sin ocultar su enfado, añadía que "me encanta ver, como mexicano, el cine de Almodóvar y yo no necesito subtítulos al mexicano para entenderlo".

La RAE, también contra Netflix

Una nueva polémica lingüística en la que la RAE también se ha posicionado a favor de Alfonso Cuarón y contraria a subtitular una película en español de México.

En una entrevista concedida a El Español, el académico Pedro Álvarez de Miranda, ha explicado que le "sorprendió" que contará con subtítulos.

"Cuando uno va al cine a ver una película mexicana, española o argentina no espera encontrar subtítulos, porque no son necesarios. Roma tiene algunas partes en mexica, una lengua indígena, y esas partes sí hay que traducirlas, pero la parte que está en español no necesita en absoluto traducción", dice Álvarez de Miranda.

Ha añadido, además, que “es absurdo, porque lo entendemos todo, y lo que no, podemos deducirlo por el contexto".