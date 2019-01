Los Oscar siguen sin presentador a casi un mes de que se celebren

Los Premios Oscar no tienen presentador, al menos a casi un mes de que se celebren. El próximo día 29 de febrero tendrá lugar la gala más relevante del séptimo arte en el Dolby Theatre de Hollywood (Los Ángeles). Sin embargo, desde la renuncia del que fue elegido para conducirla, Kevin Hart, nadie ha ocupado el puesto vacante.

La renuncia del actor estadounidense Kevin Hart a presentar los Oscar en su nueva edición se produjo por haber publicado múltiples tuits homófobos en su cuenta de la red social. El cómico pidió disculpas y aseguró que no quería ser "una distracción" para los premios. Hart iba a coger el testigo del también cómico Jimmy Kimmel, que en las dos anteriores ediciones había conducido el espacio, para tratar de recuperar los datos de audiencia que había perdido en los últimos años.

No obstante, el que Hart haya denegado ser el presentador de la ceremonia o que aún la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas no haya encontrado sustituto no son las únicas novedades de esta 91ª edición. Según afirmó la propia organización a la revista 'Variety' a finales de diciembre, se está barajando la opción de que no haya un solo presentador. La gala estaría conducida por varios personajes conocidos, algo que tomaría como referencia el estilo del espacio 'Saturday Night Live'.

Aunque a priori parece algo transgresor en cuanto a la ceremonia del cine se refiere, no sería la primera vez que los Oscar no son presentados por una única persona. Hubo un bastante notable periodo de tiempo en el que varias personas del mundo del espectáculo condujeron la gala. Entre los años 1956 y 1987, expresentadores, actores, cómicos o artistas de otros campos fueron los encargados de hacerlo, en grupo. Hubo una ceremonia de los premios en la que pisaron el escenario rostros como Sammy Davis Jr, Shirley MacLaine, Frank Sinatra o Bob Hope. En otra, Liza Minnelli, Dudley Moore, Richard Pryor y Walter Matthau fueron los presentadores.

El reto de la audiencia

El problema de la audiencia es algo que lastra el avance de esta ceremonia y que condiciona a la Academia a tratar de buscar formas de atraer de nuevo al público. En la pasada edición cayó un 19% en relación al pasado año y se situó en los 26,5 millones de espectadores. Este fue el peor dato de la historia de los galardones.

Si se habla del récord de menor audiencia de una gala de los Oscar antes de la última conducida por Kimmel, este era para la celebrada en el año 2008, en la que el maestro de ceremonias, Jon Stewart, se quedó con 31,8 millones de espectadores.

La primera edición fue en mayo de 1929 y, quienes tomaron las riendas de la ceremonia fueron Douglas Fairbanks y William C. deMille

Entre las audiencias destacadas de la historia de estas estatuillas, se encuentran la 66.ª edición celebrada en 1994 y presentada por la actriz Whoopi Goldberg, con más de 46 millones de espectadores; un año después, en 1995 con más de 48 millones; o la del año 1998, en la que el Billy Crystal repetía pro segundo año consecutivo, en el que se alcanzó la astronómica cifra de 57 millones.

Otros presentadores

En ediciones pasadas de los Oscar, ejercieron de presentadores nombres como el director de '¡Qué bello es vivir¡' o 'Sucedió una noche', Frank Capra; el magnífico bailarín de 'Cantando bajo la lluvia' Donald O'Connor; la actriz que interpretó a Stella en 'La ventana indiscreta', Thelma Ritter; o 'la voz', el autor de 'My way', Frank Sinatra.

En lo últimos años también han destacado presentadores de los galardones. Actores como Neil Patrick Harris, conocido por su papel como Barney Stinson; la cómica y actriz Elen DeGeneres, conductora desde 2003 de 'The Ellen DeGeneres Show'; el reciente protagonista de 'The Greatest Show' Hugh Jackman; Billy Crystal, de 'Cuando Harry conoció a Sally'; o las parejas Steve Martin y Alec Baldwin y James Franco y Anne Hathaway también han sido conductores de la ceremonia.

