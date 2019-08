Desalojan una playa de Barcelona por la presencia de un artefacto explosivo en el agua

La Guardia Urbana de Barcelona (GUB) ha desalojado este domingo la playa de Sant Sebastià de Barcelona por la presencia de un posible artefacto explosivo en el agua, ha informado el Ayuntamiento a Europa Press.

La Guardia Civil ha requerido a la policía local para efectuar el desalojo y establecer un perímetro de seguridad en la zona, y el baño está prohibido.

El explosivo ha sido localizado por un guardia civil fuera de servicio que es miembro del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (Geas), y la zona ha sido acordonada, ha informado la Guardia Civil a Europa Press.

El Geas ha localizado el explosivo a tres metros de profundidad y a 25 metros de la orilla, y se trata de un artefacto antiguo aunque aún no pueden confirmar si sería de la Guerra Civil.

Se ha activado al centro de la armada en Cartagena, que es quien tiene la competencia para desactivar el artefacto en alta mar, y que no llegará hasta este lunes, por lo que la zona seguirá acordonada.

Hem desallotjat la Platja de St Sebastià i acordonat la zona per un possible artefacte explosiu trobat per la @guardiacivil. Seguiu les indicacions dels agents i no difoneu informacions no contrastades. pic.twitter.com/yYrx94MgK1