Éste es el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad de 2019

El anuncio de la Lotería de Navidad 2019 ya está aquí. Este día se ha convertido en uno de los más esperados de la víspera de Navidad para todos los españoles junto a los memes que se hacen de él.

Loterías y Apuestas del Estado ha presentado este jueves 14 de noviembre su nuevo spot navideño que inicia la cuenta atrás hasta el sorteo del próximo 22 de diciembre, día del Gordo de Navidad. El sorteo de este año repartirá 2.380 millones.

Este año, el anuncio de Navidad del sorteo extraordinario cuenta con una peculiaridad, en vez de ser uno sólo, son cuatro anuncios de unos 30 minutos. Cada uno, cuenta una historia personal diferentebajo el título '#UnidosPorUnDécimo'.

En uno de ellos podemos ver la historia de 'Pilar y Félix'. En ella, un hombre visita a su exnuera. Le comienza pidiendo diez euros porque siempre compra décimos "para sus hermanos, primos e hijos". La mujer se queda atónita con la petición del que era su suegro pero luego éste le confiesa: "Este año se me hace un poco raro no compartirlo contigo porque aunque ya no seas la mujer de mi hijo, para mi sigues siendo de la familia". Un gesto que hace llorar de emoción a la exmujer de su hijo.

En otro anuncio, el de 'Carmen y Víctor', vemos a un celador que ve desanimada a una de sus pacientes por su estado de salud y va en busca del décimo del hospital que tenía ya guardado para compartirlo con ella. El hombre le anima y da esperanza con un emotivo mensaje: "Tú solo piensa en una cosa, ¿vale?, qué vas a hacer con el premio cuando salgas de aquí, porque vas a salir de aquí, lo sabes". El décimo consigue su cometido y alegra a la enferma que confiesa que "siempre he querido ir a Japón" y añade, ilusionada: "Me voy a poner fina de makis".

También es protagonista de otro de los vídeos, el de 'Emilio y Gloria', un hombre que acaba de jubilarse y al que le cuesta dejar de trabajar en su empresa familiar. Su hija, que es la nueva gerente, le regala un décimo muy especial: los números con la fecha del día que creó la empresa.

En otro de los cuatro vídeos del anuncio de Navidad, el de 'Ramón y José', vemos a un suegro reacio con su nuevo yerno y al que excluye de regalarle un décimo como sí hace con sus hijas y su otro yerno. Antes de que el hombre reparta los décimos, el joven se adelanta y dice que cuando fue a comprar un décimo para sus padres se acordó de ellos y les compró otro. En ese momento, el suegro se percata de lo mal que va a quedar y se esconde debajo de la mesa para añadir el nombre del novio de su hija en uno de los sobres que contiene el décimo.

¿Dónde se ha grabado el anuncio de la Lotería de Navidad de 2019?

Los cuatro anuncios han sido grabados en diferentes localizaciones de España. Uno de ellos está grabado en Fuenlabrada (Madrid). Concretamente en la calle Sevilla de la localidad madrileña, que el pasado 21 de octubre emuló ya un paisaje navideño tradicional con su típica decoración y nieve artificial para el rodaje del spot.

También se sabe que el pasado 22 de octubre, uno de los establecimientos hosteleros de esta calle de Fuenlabrada estuvo cerrado al público durante todo el día. Se trata de uno de los bares más conocidos de la zona.

"El décimo cobra un significado especial al compartirlo"

Desde Loterías y Apuestas del Estado señalan que en todas las historias se ve "cómo el décimo cobra un significado especial al compartirlo con alguien, consiguiendo unir aún más a esas personas".

"Queríamos pisar el suelo y que cada uno se viera reflejado en esas historias porque la lotería tiene que ver con lo que nos pasa por la calle", ha explicado el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, en la presentación del Sorteo Extraordinario de Navidad.

El nuevo anuncio de la Lotería de Navidad nada tiene que ver con la campaña de verano que puso en marcha Loterías y Apuestas del Estado en las que se utilizaba la imagen de varios videntes conocidos en España con el eslogan “¿Y si cae aquí el Gordo de Navidad?”.

El anuncio de la Lotería de Navidad de 2018

En 2018, el spot del sorteo extraordinario contabala historia de Juan, un cerrajero que se daba cuenta en un bar que le había tocado El Gordo. Una historia que, emulando el día de la marmota, sucedía una y otra vez.

El anuncio de la Lotería de Navidad de 2018 estuvo dirigido por el cineasta Javier Ruíz Caldera, director de películas como 'Promoción Fantasma' o 'Tres bodas de más'.