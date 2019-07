La última estafa a usuarios de Netflix, correos falsos que piden renovar la suscripción

Las redes sociales se están llenando de avisos de usuarios que han recibido correos electrónicos en los que supuestamente Netflix les pide renovar la suscripción. Se trata de emails falsos, que aseguran que están teniendo "problemas" y se pide cambiar "la forma de pago".

Un email llega a la bandeja de entrada, algunos aseguran que a la carpeta de spam (correo no deseado) y en él se lee "estamos teniendo algunos problemas con su información de facturación actual". "Visita la página para introducir tu información otra vez", añaden.

El email amenaza, además, con "suspender la cuenta" si en un plazo de 24 horas o 72 horas (depende del correo) no se han verificado los datos de "facturación".

Os lleva a esta web, neftlixor(.)live, que no es de Netflix. Fun fact, como saben que la gente no pincha en los enlaces no se han molestado en hacer los apartados que aparecen al pie. pic.twitter.com/46s3CZcLB6