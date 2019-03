La Policía Nacional alerta sobre el 'Momo Challenge' que incita a que los niños se autolesionen

"Es también fundamental NO COMPARTIR ningún vídeo o fotografía en el que se haga referencia a este viral, para no ser nosotros mismos quienes ayudemos a propagarlo aún más"

"En lugar de compartirlo con nadie, lo que debemos hacer si encontramos algún vídeo o foto así es REPORTARLO A LA PROPIA PLATAFORMA O RED SOCIAL en la que esté alojado, para que sea eliminado"

NO, MOMO NO EXISTE, es un antiguo viral que resurge ahora con algunas modificaciones perjudiciales. Todos podemos colaborar para no propagarlo.Más información⤵️https://t.co/DLyWm8B3Clpic.twitter.com/Tw0vWfi5uo