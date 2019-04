El sospechoso del tiroteo en una sinagoga de California habría actuado solo

El joven de 19 años acusado de abrir fuego en una sinagoga este sábado en la localidad de Poway, en el sur del estado norteamericano de California, habría actuado solo, sin la ayuda de ningún grupo organizado, según han informado este domingo las autoridades.

Una persona murió y tres más resultaron heridas en el ataque contra una sinagoga de Poway, en el condado de San Diego. El sospechoso, que huyó de la zona en coche y más tarde se entregó a la Policía, ha sido identificado como John Earnest.

"Creemos que actuó solo y sin apoyo externo para llevar a cabo el ataque", ha indicado a través de un comunicado el sheriff del condado de San Diego, Bill Gore.

El sospechoso, quien también está siendo investigado por un incendio en una mezquita, ha sido puesto bajo custodia por un cargo de asesinato en primer grado y tres cargos de intento de asesinato en primer grado, según Gore.

El rabino Yisroel Goldstein ha señalado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha llamado para ofrecerle sus condolencias en nombre del pueblo estadounidense.

El sospechoso también es el presunto autor de un manifiesto en el que afirma haber incendiado una mezquita el mes pasado y en el cual explica que se ha inspirado en la masacre ocurrida en la localidad de Christchurch, en Nueva Zelanda el pasado mes de marzo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este domingo sus condolencias por el tiroteo. "Estoy profundamente perturbado por el ataque a una sinagoga en California ocurrido el sábado durante un servicio de Pascua. Todos debemos estar unidos contra el antisemitismo y todas las formas de odio. Mis pensamientos están con las familias de las víctimas y la comunidad judía de todo el mundo", manifestó Guterres a través de su cuenta de Twitter.

I am deeply troubled by the attack on a synagogue in California this Saturday during a Passover service. We must all stand united against anti-Semitism and all forms of hatred. My thoughts are with the families of the victims and the Jewish community worldwide.