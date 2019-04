Un muerto y tres heridos tras un tiroteo en una Sinagoga en San Diego (California)

Una persona ha muerto y tres más han resultado heridas tras un tiroteo con arma de fuego contra una sinagoga de Poway, en el condado de San Diego, en California, según han informado las autoridades y recoge el diario Los Ángeles Times.

El sospechoso -que huyó de la zona en coche y más tarde se entregó a la Policía- ha sido identificado como John Earnest, un joven de 19 años de San Diego y el presunto autor de un manifiesto en el que afirma haber incendiado una mezquita el mes pasado y en el cual explica que se ha inspirado en la masacre ocurrida en la localidad de Christchurch, en Nueva Zelanda el pasado mes de marzo.

El sheriff del condado de San Diego, Bill Gore ha señalado que John Earnest no tiene antecedentes penales. Sin embargo estudiarán su "posible participación" en un incendio provocado en una mezquita cercana hace cerca de un mes. Los investigadores han encontrado un texto violento y antisemita escrito por un individuo que se hacía llamar John Earnest, en la web.

Los agentes fueron alertados del incidente poco antes de las 11.30 horas de este sábado tras la denuncia por un "tirador activo", ha explicado el sargento Aaron Meleen, del Departamento del Sheriff del condado de San Diego. "Como se puede imaginar, había un panorama caótico con gente corriendo por todas partes cuando llegamos", ha añadido.

"Encontraron varias víctimas y heridos de diversa consideración", ha apuntado. Tras el ataque un importante grupo de fieles se ha congregado en la parte trasera del templo judío.

Este ataque ha tenido lugar seis meses después de que once personas fueran asesinadas y otras seis resultasen heridas por un hombre armado que irrumpió en la sinagoga en Pittsburgh gritando "todos los judíos deben morir". El agresor de esta masacre fue arrestado.

El alcalde de Poway, Steve Vaus, ha calificado el tiroteo de este sábado como un "crimen de odio". Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado este ataque. "Mi más sentido pésame para la gente afectada. Parece un crimen de odio y llegaremos al fondo del asunto", ha dicho.

Thoughts and prayers to all of those affected by the shooting at the Synagogue in Poway, California. God bless you all. Suspect apprehended. Law enforcement did outstanding job. Thank you!