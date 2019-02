Reino Unido reconoce a Guaidó como "presidente interino constitucional" de Venezuela

"Nicolás Maduro no ha convocado elecciones presidenciales en el plazo de ocho días que habíamos fijado", ha subrayado el ministro de Exteriores británico, Jeremuy Hunt, en Twitter.

"Por ello, Reino Unido junto con sus aliados europeos reconoce ahora a Juan Guaidó como presidente interino constitucional hasta que puedan celebrarse elecciones creíbles", ha anunciado.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis