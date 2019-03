El Museo de Auschwitz, contra el postureo en redes sociales: pide respeto a los visitantes que fotografíen

El Museo de Auschwitz-Birkenau publicó el pasado miércoles 20 de marzo en su cuenta de Twitter un mensaje pidiendo a los visitantes "respeto" hacia las más de un millón de personas asesinadas en este campo de concentración y exterminio nazi, ante la publicación en redes sociales de fotografías de visitantes haciendo equilibrios por las vías por las que circulaban los trenes del Holocausto.

En el campo nazi de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, fueron asesinadas 1,1 millones de personas, en su mayoría judíos. El 27 de enero de 1945, hace 74 años, se produjo la liberación de Auschwitz y ese mismo día de cada año se recuerda la memoria de las víctimas del Holocausto. En julio de 1947 se creó el Memorial y Museo de Auschwitz-Birkenau.

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl