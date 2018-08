Al menos cuatro muertos en un tiroteo en Canadá

Al menos cuatro personas han muerto este viernes en la localidad canadiense de Fredericton, en el este del país, a consecuencia de un tiroteo, ha informado la policía local.

En un mensaje enviado por Twitter, la Policía de Fredericton ha informado de las muertes y ha solicitado a la población de la localidad que se mantenga en el interior de sus viviendas.

La Policía también ha señalado que el incidente seguía "activo" y ha solicitado al público que, "debido al volumen de llamadas", no contacte directamente con la estación de Policía.

Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. An incident has resulted in at least four people killed. More information will be available when we can confirm.