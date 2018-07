Las Wiki-Armas llegan a Estados Unidos: Trump aprueba el manual para elaborarlas

A partir de este 1 de agosto cualquier estadounidense que tenga una impresora 3D podrá fabricar un arma como las que protagonizan películas o tiroteos en la vida real. Son conocidas como Wiki-Armas y bastará con descargarse en el ordenador, móvil o tablet unas instrucciones para su fabricación, imprimir las piezas de plástico que la componen y proceder a su montaje.

Estas instrucciones las colgó en la red en el año 2013 la organización sin ánimo de lucro Defense Distribute, fundada por Cody Wilson. El manual tuvo 100.000 descargas y fue retirado por la Administración de Barack Obama con el argumento de que los manuales violaban las leyes de exportación de armas de fuego.

Finalmente, el manual fue retirado, aunque Wilson recurrió ante la corte por una violación de sus derechos a la libertad de expresión, puesto que el código informático que se emplea para su fabricación no deja de ser un lenguaje, argumentó.

El pasado mes de junio, el Gobierno de DonaldTrump llegó a un acuerdo con Defense Distribute para permitir a este grupo de Texas volver a distribuir las instrucciones de impresión a través de Internet. La consecuencia de ello es que habrá armas fabricadas en casa que escapan a cualquier registro de las autoridades.

Difícil rastreo y registro

Los defensores de prohibir esta práctica alegan que están preocupados por la fabricación de armas por impresoras 3D por dos razones: rastreabilidad y detectabilidad ante el Gobierno. Estas armas carecen de los números de serie que registran cualquier arma ante las autoridades, lo que facilita su rastreo ante cualquier delito cometido con ese arma. Debido a su material de fabricación, los detectores de metales no son capaz de dar la voz de alarma si alguien porta una pistola fabricada con una impresora 3D.

La fiabilidad de las Wiki-Armas aún está en entredicho. Los primeros ensayos han demostrado que su precisión no es muy fiable y que pueden dar fallos, aunque eso no hace que no pueden lanzar proyectiles a una distancia considerable, tal y como ocurre como un arma de elaboración tradicional.

¿Qué son las Wiki-Armas?

Las Wiki-Armas nacen en el año 2013, cuando la organización Defense Distribute puso en marcha el "Proyecto Wiki-Arma" con el objetivo de publicar libremente en la red esquemas de diseño para fabricar armas con la tecnología de la impresora 3D. Son armas hechas de plástico capaces de disparar con el mismo mecanismo a como lo realizan las armas tradicionales.

Según el fundador de Defense Distribute en una entrevista en 2013 a El País aseguraba que "España es, de largo, el país líder en descargas de pistolas Liberator -el primer modelo que subió a la red-".