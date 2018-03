La Eurocámara pide a Zuckerberg aclarar si ha usado los datos filtrados para "manipular la democracia"

El Parlamento Europeo ha invitado al fundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, a una comparecencia en la institución comunitaria a raíz del escándalo desatado tras revelarse que la firma Cambridge Analytica recopiló ilegalmente datos personales de más de 50 millones de usuarios de la red social para apoyar la campaña presidencial de Donald Trump.

Así lo ha anunciado en la red social Twitter el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, en un mensaje en el que ha subrayado que Zuckerberg debe aclarar que esos datos no se han utilizado para "manipular la democracia".

"Hemos invitado a Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo. Facebook necesita aclarar ante los representantes de 500 millones de europeos que no han sido utilizados datos personales para manipular la democracia", ha escrito el italiano.

We’ve invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy.