Dimiten el ministro para el brexit y la ministra de Trabajo tras el acuerdo entre May y la UE

El acuerdo logrado por la primera ministra británica, Theresa May, y la Unión Europea para el brexit ya está teniendo consecuencias. A primera hora de este jueves, el ministro para el brexit, Dominic Raab, y la ministra de Trabajo, Esther McVey, han dimitido.

En primer lugar, Raab, que ha ocupado este cargo desde que David Davis dimitió hace unos meses, ha enviado un comunicado a la primera ministra británica para trasladarse su decisión. El texto comienza afirmando que "ha sido un honor servir en su Gobierno" como ministro de Justicia, de Vivienda y secretario para el brexit. "Lamento decir que, después de la reunión del gabinete de este miércoles, debo renunciar", ha afirmado.

El hasta ahora ministro, hace un repaso sobre las razones que le han llevado a renunciar a su cargo y asegura que hay dos motivos por los que no puede respaldar el acuerdo. "Entiendo porqué elegiste perseguir el acuerdo con la Unión Europea y respeto los diferentes puntos de vista", continúa. Sin embargo, asevera que, bajo su punto de vista, el régimen regulatorio para Irlanda del Norte presenta "una amenaza real a la integridad del Reino Unido".

"Sobre todo no puedo respaldar los términos del acuerdo con las promesas que hicimos al país. Esto es una cuestión de confianza pública", ha añadido.

Raab no comulga con el acuerdo de unión aduanera plasmado en el documento validado la noche de este miércoles, que califica como "híbrido" y con "barreras para la salida". Afirma que no tiene "ningún control democrático". Por ello, señala, no puede, "en buena conciencia, apoyar los términos propuestos para nuestro acuerdo".

Unos minutos después era la ministra británica de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, la que también abandonaba el Gobierno británico por desacuerdos con el borrador consensuado por la primera ministra.

McVey ha afirmado que el acuerdo preliminar pactado con Bruselas "no honra los resultados del referéndum" del 23 de junio de 2016, en que un 52 frente a un 48% de los británicos apoyaron salir de la Unión Europea.

Tercera dimisión tras el acuerdo

Los hasta ahora ministros del brexit y de Trabajo no han sido los únicos en dejar su cargo tras el anuncio de May de haber logrado el respaldo de los negociadores del Reino Unido y de la Unión Europea sobre el borrador de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Hace tan solo una hora, dimitía el ministro para Irlanda del Norte, Shailesh Vara.

May presumía la noche de este miércoles de haber llegado a un acuerdo. Aseguró que tras una intensa reunión extraordinaria de cinco horas en la residencia oficial de Downing Street, lo había conseguido. El Gobierno británico lograba luz verde del viejo continente para el borrador del acuerdo.

Tusk ha señalado que "si no hay nada extraordinario", se celebrará el Consejo europeo para "finalizar y formalizar" la resolución el próximo 25 de noviembre

La primera ministra británica aseguraba que el borrador era "el mejor al que se podía llegar" y admitía que no ha sido "una negociación fácil", en concreto, por la frontera de Irlanda, cuyo ministro ya ha dejado su cargo.

Cumbre extraordinaria

Asimismo, este jueves se ha conocido que ya hay fecha para la cumbre extraordinaria para finalizar el acuerdo y decidir si se aprueba o no este texto preliminar. Ha sido el propio presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el que ha informado de que el próximo día 25 de noviembre a las 09.30 horas los líderes de los 27 países que continuarán formando parte de la Unión Europea tras la salida del Reino Unido se reunirán para tomar la decisión.

Tusk ha señalado que "si no hay nada extraordinario" se celebrará el Consejo europeo para "finalizar y formalizar" la resolución. Lo ha hecho a través de una comparecencia sin preguntas en la que ha estado acompañado por el negociador jefe de la UE, Michel Barnier.

Antes de confirmarse que en diez días se producirá esta reunión, Tusk ha compartido un mensaje en las redes sociales en el que ha asegurado que hará "todo lo posible para que la despedida sea lo menos dolorosa posible".