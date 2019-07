Ramón García: "El Grand Prix no vuelve por el miedo de las televisiones a los animalistas"

El Grand Prix fue durante 14 años el programa mítico del verano. Fueron un total de 165 episodios en los que sus pruebas conseguían reunir frente a la pequeña pantalla a millones de españoles. Hace ya una década que dejó de emitirse, sin embargo, a día de hoy, todavía son muchos los que piden su vuelta.

Tanto es así, que en Twitter, ha sido en varias ocasiones trending topic, motivado por todos aquellos que ansían su regreso. Sin embargo, según las últimas palabras del que fuera su presentador Ramón García, volver a ver la prueba de la patata caliente en televisión es a día de hoy una quimera.

Así lo ha reconocido en el programa En Compañía de la cadena local de Castilla-La Mancha. "Ahora sería difícil", ha dicho el presentador.

La vaquilla del Grand Prix

Y añade: "Hay un Grand Prix preparado para salir, renovado perfectamente, desde hace tres años y no se ha hecho porque las televisiones tienen miedo de los grupos animalistas que les van hacer imposible, por el maltratato a la vaquilla, etc. Cosa que no es así".

"Partimos de que la vaquilla es un animal, y esto es una defensa que hago porque era mi programa, como un hijo mío, las vaquillas se cuidaban perfectamente, tenían su corral apropiado. Curiosamente todos esos grupos que siempre denunciaron aquello, les invitamos a venir al programa y ver como las tratamos. Nunca fue ninguno", explica Ramón García.

"Y nunca nadie preguntó 'oye y las personas que salen que les pega un golpe la vaca, tienen alguien que les cuide', por eso a veces nos pasamos de vuelta, pensando más en los animales que en las personas", finaliza.