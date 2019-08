El 'Chicote británico' desata la polémica tras matar y cocinar una cabra en directo

Condecorado con más de 17 estrellas michelín, dueño de famosos restaurantes en el panorama internacional e incluso presentador de televisión, así es el excéntrico Gordon Ramsey. El conocido Chef británico ha desatado la locura en las redes sociales tras haber matado a una cabra montesa para cocinarla y comérsela en directo.

La polémica secuencia ha tenido lugar durante la emisión de las primeras imágenes para promocionar su nuevo programa que se estrenará este viernes en National Geographic :Gordon Ramsey Uncharted.

El episodio transcurre en un bosque de Nueva Zelanda y trataba de descifrar los secretos de la vida tradicional de los maoríes. Un mundo basado en la recolección de alimentos y la caza. Por ello la flamante estrella del reality show, Hell's Kitchen, sorprendió al animal con un arma de fuego para después servirla con bayas de color fucsia y ensalada de hierbas silvestres.

Ramsey demostró su generosidad y compartió el preciado manjar con el resto de participantes de su programa, Masterchef Australia. Las reacciones contra el chef no han tardado en aparecer, entre los que piensan que su conducta está justificada, (matar al animal) y otros que lo tachan de "asesino" e "inhumano".

En este último grupo se encuentran los defensores de los animales que han pedido a la organización PETA (Personas por el Trato Ético a los Animales), con base en Estados Unidos y tres millones de seguidores en todo el mundo, que se adopten medidas legales contra la televisión australiana.

El 'Chicote británico' ya ha tenido problemas con PETA. En febrero de 2018 se burló de la organización y de los veganos en su cuenta de Twitter, llegando incluso a manifestar que electrocutaría a sus hijos si fuesen veganos. Pese a este contratiempo, durante este año ha inaugurado una línea vegana en sus restaurantes.

Ramsey ha desatado una oleada de críticas en la comunidad de Twitter. Muchos que han visto el programa califican de "cruel" y de "haberse aprovechado del sufrimiento de un animal inocente".

In this behind-the-scenes look at next week's episode, @GordonRamsay gives a quick overview of how to cook goat in a traditional New Zealand hāngi. Missed last night's episode? Catch up on demand now: https://t.co/I7zkhIutC2#Unchartedpic.twitter.com/jhUYdyWh5m