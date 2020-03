Dani Rovira comunica que tiene cáncer

"Tengo cáncer". Con esas palabras ha anunciado Dani Rovira en sus redes sociales que sufre una enfermedad que "ya tiene nombre y apellidos: linfoma de Hodgkin".

El actor malagueño de 39 años ha informado en una publicación de que la enfermedad le fue diagnosticada hace una semana, "aunque llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar". "Si decido hacer esto público es porque, para lo bueno y para lo malo, soy un personaje público", afirmado.

"Antes de que comience el circo de especulaciones y sensacionalismo en cierta prensa y en redes sociales, prefiero ser yo la fuente principal de información", ha apuntado el actor malagueño.

"Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el "bicho". No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia", ha aseverado.

"Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta", asegura, porque la enfermedad "tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones".

"Eso sí, pasaré a formar parte de esa población de alto riesgo cuando las defensas y el sistema inmunitario empiecen a fallarme en unos días, así que tendré que cuidarme, cuidar y dejarme cuidar un poco más", remarca Rovira.