El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha adelantado este sábado que su grupo parlamentario presentará la próxima semana una proposición de Ley "sobre los impuestos a la banca". El líder de la formación morada responde así la línea marcada a comienzos de semana por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que propuso en un desayuno informativo establecer dos nuevos impuestos a la banca y a las transacciones financieras para sostener el sistema público de pensiones. "Hay que pasar de las palabras a los hechos", ha defendido Iglesias sin dar más detalles de la iniciativa, más allá de mostrarse abierto a debatirla con otras formaciones para hacer frente a la amenaza del veto del Gobierno.

El secretario de Organización, Pablo Echenique, criticaba este mismo miércoles el impuesto a la banca sugerido por Sánchez, alegando que sin echar a Mariano Rajoy de La Moncloa eso era "papel mojado". También aseguró que la propuesta de los socialistas adolecía de "notables defectos técnicos" y les acusaba de haber copiado una medida que Podemos lleva tiempo defendiendo.

Al margen de esto, el secretario general de Podemos ha entonado el 'mea culpa' en su primera intervención pública desde las elecciones catalanas del 21-D por los resultados obtenidos por la coalición de Catalunya En Comú-Podem, con la pérdida de 3 diputados respecto a 2015. "Nuestra defensa del diálogo, de la fraternidad y de la solución a través de un referéndum pactado, no se ha traducido en un buen resultado electoral. Muchos ciudadanos han percibido que les estábamos hablando a otras fuerzas políticas", ha dicho en referencia a los independentistas, como ya alertó la cofundadora del partido Carolina Bescansa.

"Deberíamos reconocer que tendríamos que haber hecho las cosas mejor de lo que las hicimos", ha sostenido Iglesias. "El año no ha acabado bien, hemos tenido un mal resultado electoral en Cataluña. Si el de hace dos años fue malo y lo calificamos de altamente decepcionante, el del 21-D ha sido peor", ha asegurado Iglesias ante el Consejo Ciudadano Estatal de su partido -el máximo órgano de decisión entre asambleas-, formado por ochenta miembros entre los que están los secretarios generales autonómicos.

Durante su intervención ha presentado un informe sobre lo ocurrido a nivel político en 2017 y que fija las líneas maestras por las que transitará la nueva hoja de ruta del partido hasta las elecciones municipales y autonómicas de 2019 y las generales de 2020.

Además de reclamar al Gobierno que se celebre un Debate Sobre el Estado de la Nación que no tiene lugar desde 2015, ha asegurado que su labor de oposición a partir de ahora no debe quedarse sólo dentro del Parlamento sino también trasladarse a las calles. "Se nos tiene que ver allí donde la gente sufre para demostrar que no somos un partido normal", ha dicho. En este sentido, Iglesias considera necesario volver a los orígenes y a la defensa de la España del 15-M y ha prometido "dejarse la piel" para ser presidente en 2020. "El día que los inscritos y vosotros me digáis que mi sitio no está aquí, sabéis que no me costará ocupar esa otra posición", ha apostillado a continuación.

Además, ha tratado de quitar hierro a su prolongada ausencia desde la celebración de las elecciones y ha anunciado que a partir de ahora abrirá una intensa ronda de entrevistas e intervenciones públicas "Se van a cansar de verme", ha bromeado.

Contra el PSOE

El secretario general de la formación morada no ha dejado de cargar contra el PSOE, al que ha vuelto a enmarcar dentro de lo que denomina como el 'bloque monárquico', formado por el PP, Ciudadanos. "En 2017, el éxito de Pedro Sánchez en las primarias tuvo que ver con una serie de coordenadas que tenían que ver mucho con nosotros. Hablar de plurinacionalidad y decir que no podía haber acuerdos de Gobierno con el PP", ha reflexionado Iglesias.

Pero ahora, "se ha estrechado la posibilidad de entendimiento de Podemos con el Partido Socialista, que tras la victoria de Sánchez abrió muchas expectativas que se han frustrado. Se ha constatado que el PSOE no quiere hacer una moción de censura para echar a Rajoy. No podemos esperar a un Partido Socialista que por desgracia está haciendo lo mismo que estaría haciendo Susana Díaz. Pecamos de ingenuos esperando a un Pedro Sánchez que se hizo viejo muy pronto", ha sentenciado Iglesias.

Iglesias no se ha referido de manera expresa a la exigencia del coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que le da un plazo de tres meses para aclarar los términos de su alianza de cara a los comicios municipales y autonómicos de 2019 y en el que le reclama primarias y más peso en las candidaturas. Aunque sí se ha referido a él de forma velada: "A quienes lideran los espacios que cuestionan el poder se les va a atacar siempre. A los que no los lideran se les tratará bien". Precisamente, Garzón defiende su propio informe este sábado ante la coordinadora federal de su formación.

Por otra parte, Iglesias también ha pedido al ex número dos del partido, Íñigo Errejón, que "trabaje desde ya para ganar en la Comunidad de Madrid", haciendo oficial y pública su candidatura para disputar la presidencia a Cristina Cifuentes.

Junto a los socialistas, el líder de Podemos también ha redoblado sus ataques contra el rey Felipe VI yha repasado la trayectoria del partido desde la asamblea estatal de Vistalegre II, en la que se hizo con todo el poder orgánico, apartando precisamente al sector 'errejonista'. De esta forma, ha recordado la moción de censura contra Rajoy o por la puesta en marcha de famoso 'tramabús'.