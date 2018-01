Torrent pide acabar con el 155: hay que "poner fin a la intervención de nuestras instituciones"

Roger Torrent llega a la Mesa del Parlament con mano firme. En su primera intervención como presidente ha pedido acabar con el artículo 155 y así "poner fin a la intervención de nuestras instituciones". De hecho, ha apuntado, "en este Pleno, con la votación, recuperamos la institución política esencial".

El nuevo presidente se ha paseado entre dos mensajes: el crítico contra el Gobierno y el conciliador con "todos los catalanes".

"Intentaré ganarme la confianza de los diputados que no me han votado", ha dicho este miércoles tras asegurar que "no sería honesto si no denunciara contundentemente esta situación, si no denunciara los escaños vacíos".

No sería honesto si no denunciara contundentemente esta situación, si no denunciara los escaños vacíos" Roger Torrent

En este sentido, Torrent ha llamado a que la Cámara sea "una aliada" para "defender a los que más sufre", a la vez que ha asegurado que quiere "coser" a la sociedad Catalana.

Como parte de su primer discurso, ha asegurado que es "un honor y una gran responsabilidad acceder a la presidencia del Parlament" y ha recordado a los diputado presos y a los huidos en Bruselas.

El diputado de ERC ha sido elegido este miércoles nuevo presidente del Parlamento catalán, con 65 votos a favor, frente al candidato de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, con 56 apoyos, y los nueve votos en blanco.

Dependerá de la nueva Mesa, presidida por Torrent y con mayoría independentista, decidir sobre una eventual investidura 'vía Skype' de Puigdemont como presidente de la Generalitat.