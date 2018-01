¿Dónde está Iglesias? Podemos sigue en silencio tras el batacazo en Cataluña

El secretario general de Podemos permanece en silencio más de una semana después de las elecciones catalanas. Pablo Iglesias es el único de los cuatro líderes nacionales que no ha comparecido públicamente para dar explicaciones sobre el resultado que cosechó su formación en las urnas el pasado 21 de diciembre. Así, el líder del partido morado cierra un año particularmente duro en el que ha visto desplomarse tanto su capacidad para marcar la agenda como la intención de voto de su partido.

En la noche electoral, la encargada de comentar ante los medios los datos del escrutinio en la sede de Princesa 2 fue la coportavoz de la Ejecutiva, Noelia Vera. Allí sostuvo que la estrategia había sido la "correcta". El secretario general se limitó a escribir un mensaje en Twitter dando su apoyo al candidato de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech.

La última rueda de prensa que ofreció Iglesias fue el 28 de noviembre en el Congreso para celebrar que el Gobierno había presentado cuatro minutos tarde su veto a la proposición de ley para modificar la regla de gasto en los ayuntamientos. A lo largo de la última semana, la tarea de colocarse ante las cámaras ha recaído sobre un hombre de la plena confianza de Iglesias, el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral.

El jueves acudía en calidad de observador a la reunión del Pacto Antiyihadista y el viernes volvía a situarse ante los micrófonos en el Congreso para hacer su particular balance político de 2017. "La primera valoración que se tiene que hacer de unas elecciones autonómicas la tienen que hacer los compañeros y compañeros de Cataluña y estamos a la espera de que la hagan", se limitó a responder sobre el silencio que guarda tanto su jefe de filas como el resto de los miembros destacados del partido.

A diferencia de PP, PSOE y Ciudadanos, la formación morada no ha convocado a su Ejecutiva para analizar el resultado del 21-D

A diferencia de PP, PSOE y Ciudadanos, la formación morada ha optado por retrasar el análisis sobre los resultados en Cataluña para después de las vacaciones y no convocará a los órganos de dirección hasta la vuelta del parón navideño, previsiblemente el lunes 8 de enero. Lo que sí adelantó Mayoral es que es que el "choque de identidades" que ha supuesto la crisis separatista no representa un "marco favorable" para los planteamientos políticos de su formación, que pasan por poner la cuestión social en el centro del debate político.

A pesar de que Iglesias no ha ofrecido ninguna comparecencia pública, sí ha grabado dos capítulos de su programa Fort Apache, emitido en la televisión iraní Hispan TV. El primero, dedicado a analizar si hay "un resurgir de la extrema derecha en España" y, el segundo, a hacer un repaso general del 2017. El 24 de diciembre no dejó escapar la ocasión para lanzar sus críticas contra el discurso de Nochebuena de Felipe VI, al que acusaba de "abrazar el argumentario del PP". "España no necesita reyes", sentenció en Twitter, en línea con la ofensiva contra el monarca implementada por el partido en los últimos meses.

El empuje a la baja en todos los sondeos obligará a la dirección a plantear un giro en la estrategia para tratar de mitigar los efectos de su política en Cataluña. A nivel parlamentario, Mayoral no quiso avanzar qué iniciativas tiene preparadas el partido para 2018 y dejó la tarea en manos de la portavoz Irene Montero.

Por lo pronto, desde el PSOE dejaron claro que Podemos ya no es "socio preferente". Así lo manifestó el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa desde Ferraz. "No necesitamos formalizar ningún espacio de relación entre partidos", sentenció, echando por tierra la 'mesa de coordinación' impulsada en la Cámara Baja el pasado mes de julio por ambas formaciones.

Al igual que Iglesias, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, tampoco quiso dar réplica al presidente del Gobierno, que compareció este viernes desde Moncloa. Sin embargo, el secretario general socialista sí se desplazó a Barcelona el día después de las elecciones para ofrecer una rueda de prensa junto al candidato del PSC, Miquel Iceta, y valorar sus resultados en los comicios.