Tabarnia continúa con sus planes de independencia y, poco a poco, dan detalles de cómo será el 'tabarnexit' del próximo 2019. Este viernes se ha confirmado, según publica 'El Independiente', que quien será investido presidente de esta nueva 'autonomía' será el dramaturgo Albert Boadella. No solo eso, este presidente en el exilio tendrá que ser investido telemáticamente.

Afirman, además, que Boadella pronunciará un discurso para poder ser elegido como president y lo habrá grabado previamente para que el día de la investidura se reproduzca a través de un plasma.

Las razones que dan acerca de la elección de este nuevo presidente es que el dramaturgo es la opción perfecta: desde hace tiempo Boadella decidió no actuar en teatros catalanes como protesta frente al secesionismo.

"Fuimos una comitiva a Madrid a hablar con él con el deseo de que pronto pueda volver sin tener miedo de las represalias del régimen opresor", ha contado el portavoz de Tabarnia, Jaume Vives, en Antena 3 este viernes.

Asimismo, ha asegurado que el próximo martes 16 de enero -un día antes de la investidura en el Parlament- ofrecerán una rueda de prensa para dejar claro en qué consiste Tabarnia y ha señalado que habrá "un mensaje institucional" de su "presidente".

Estas son las novedades de la chanza que han creado para, como afirma el propio Vives "poner a los separatistas ante el espejo de su absurdo con la esperanza de que después de unos cuantos días viéndose decidan retroceder" y ha aseverado que lo hacen "por pura supervivencia".

Además, Vives ha contestado a aquéllos que han criticado el proyecto Tabarnia como anticatalán. "No dejaremos de ser catalanes por esto y esa gente no me va a decir si soy más o menos catalán", ha asegurado.

Tabarnia ya tiene bandera y ya cuenta con un lema -"Acta este Fabula" ("La función ha terminado")- y su propio himno: 'Els unidors', que presentaron la semana pasada. Además, la bandera ya está a la venta.