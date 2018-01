La biógrafa de los Tous: “Letizia ordenó que echaran a Pilar Rahola y a la mujer de Mas”

Después de que haya trascendido que la firma Tousha vendido un 25% menos que años anteriores tras el boicot, ahora la biógrafa de los joyeros, Ana Alós ha hecho unas polémicas declaraciones acerca de los despidos de Pilar Rahola y de Helena Rakosnik, la mujer de Artur Mas, de la Fundación Rosa Oriol.

La escritora ha señalado a la Reina Letizia como la persona que apeló a los Tous a que cortaran de raíz con el independentismo y lo desvincularan de la Fundación de los Tous. La preocupación de Letizia Ortiz, según ha declarado Alós en ‘Espejo Público’, estaría relacionada con el peligro de que desapareciera la monarquía: “Pensad que la Casa Real con todo este tema se está jugando el puesto también porque junto con el independentismo va inherente la república”. Además ha añadido: “La reina Letizia manda mucho”.

Además afirma que cuando los Tous anunciaron la expulsión de Pilar Rahola y Helena Rakosnik, mujer de Artur Mas, de la Fundación Rosa Oriol, el pasado 20 de noviembre, Letizia demostró su apoyo a los joyeros volviendo a ponerse unos pendientes de su firma, algo que llevaba sin hacer muchos meses, y eso que tiene decenas de joyas de la marca catalana.

Según la periodista, Casa Real estaba detrás de la orden o “tal vez sugerencia”. “La reina Letizia siempre ha utilizado joyas de Tous, por lo que no me parece tan descabellado que surja de la Casa Real la sugerencia”, ha señalado.

Cruce de matrimonios entre los Tous y Jose Bono y Ana

De ser así, los Tous no habrían despedido a Rahola y a Rakosnik en un intento de frenar el boicot sino que la decisión o solución habría venido impuesta desde Zarzuela. Sin embargo Alós reconoce que no ha llamado a Casa Real “para contrastarlo”.

Tampoco ha podido hablar de ello con los Tous: “No lo he conseguido. No cogen el teléfono ni me contestan a los whatsupp. Deben estar esquiando los Tous, porque son grandes esquiadores, esquían el Marsella y allí la nieve está estupenda”. Sin embargo hay que tener en cuenta que los joyeros han aplazado la expulsión de Rahola y le pidieron perdón.

Ana Alós también ha hecho otras polémicas declaraciones en Antena 3, al señalar que existe el rumor de que cuando los Tous se asociaron con los Bono, los matrimonios se habrían liado de froma cruzada. “Esto sale en mi libro: que Rosa Oriols estaba liada con José Bono, y Salvador Tous con Ana Rodríguez”, ha señalado en el programa. “Esto sale porque me lo contó Rosa Oriol. Todos se rieron del tema y la vida siguió”.