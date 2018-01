¿Qué está pasando en el porno? Muere Olivia Lua, la quinta actriz en 69 días

La actriz porno Olivia Lua, de 23 años, más conocida en el mundo del cine para adultos como Olivia Voltaire, ha sido encontrada muertaen el centro de rehabilitación de Hollywood donde se trataba de su adicción a las drogas, según ha confirmado su agencia, LA Direct Models.

Se trata de la quinta actriz que ha fallecido en poco más de tres meses. El cuerpo de la última actriz porno, Olivia Nova, de 20 años, fue hallado en una casa de Las Vegas el pasado 7 de enero. Las dos jóvenes pertenecían a la misma agencia que ha emitido un comunicado: “Recientemente se han hecho muchos comentarios sobre el número de estrellas adultas que han muerto en el último año y con gran tristeza debemos informar que la lista ha crecido. Hoy supimos que Olivia Lua murió esta mañana, que descanse en paz”.

Olivia Lua comenzó a trabajar en esta agencia en abril de 2017 y la dejó a principios del pasado mes de octubre, de 2017, para encontrarse consigo misma e ingresó hace tres meses en una residencia de rehabilitación, de la que había salido hace casi un mes con la intención de retomar el trabajo.

“Hoy supimos que había ingresado de nuevo hace una semana en otra institución de West Hollywood, donde la encontraron muerta. La familia y sus amigos cercanos cuentan que estaban muy preocupados por el volumen de medicamentos recetados a Olivia y por el peligro que esto representaba para ella, si se mezclaban con drogas y alcohol. Se cree que ésta es la causa de su muerte”, reza el comunicado de la agencia.

Después se lee en el comunicado: “Nosotros, en Direct Models, apenas podemos dar crédito a estar haciendo un comunicado como éste, no una sino dos veces, en tan poco tiempo. La coincidencia de que estas dos actrices compartieran el mismo nombre escénico, Olivia, es mera casualidad y en realidad ellas no se conocían”.”Direct Models no ha hablado con el médico forense y no tiene información sobre una autopsia o un informe toxicológico. Estamos profundamente conmocionados y entristecidos. Expresamos nuestra simpatía hacia sus allegados”.

Se trata de la quinta actriz porno encontrada muerte en menos de 3 meses, exactamente en 69 días y en circunstancias no del todo claras. Además de las dos jóvenes mencionadas, anteriormente fueron encontradas muertas August Ames, de 23 años, que supuestamente se suicidó en diciembre; Yuri Luv, de 31 años, que falleció por una presunta sobredosis de drogas; y Shyla Stylez, de 35 años, que murió mientras dormía. Por su parte, las autoridades no establecen ninguna relación entre estas muertes, de las cuales cuatro se produjeron en Estados Unidos y otra en Canadá.

