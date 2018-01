La banca eleva la presión por la falta de PGE: sin nuevas medidas, no se cumplirá el déficit

El año 2018 ha arrancado sin Presupuestos y lo cierto es que no parece que las cuentas vayan a ver la luz en el corto plazo. Antes de las elecciones catalanas, parecía posible un acuerdo para que se aprobaran a principios de año. Hoy esa idea cada día es más improbable.

El PNV sigue dando largas al Gobierno y asegura que no se sentará a negociar mientras el artículo 155 esté activo y Ciudadanos ha aumentado la presión al asegurar que no dará sus 32 'síes' si no dimite la senadora 'popular' Pilar Barreiro, recién imputada por corrupción.

En definitiva, que la incertidumbre económica no se ha despejado. Este panorama no gusta nada al sector financiero, que también está aumento la presión para que las cuentas salgan adelante. Si hace un mes BBVA Researchpidió al Gobierno medidas concretas ante la falta de Presupuestos, ahora le toca el turno a CaixaBank.

En su último informe mensual, la entidad reconoce que este año el Gobierno cumplirá el objetivo del 3,1% pactado con Bruselas, pero ve más difícil conseguir esta misma meta en 2018. Aunque el déficit bajará y España saldrá del procedimiento de déficit excesivo, el desfase acabará 2018 en el 2,5%, tres décimas por encima de lo que pide la Comisión.

Caixabank cree que es un error dejar la mejora del déficit solo en manos del ciclo

Por eso y dado el nivel de deuda pública que hay en estos momentos, del 98,7% del PIB, CaixaBank cree conveniente no dejar la corrección del déficit únicamente en manos de la mejora cíclica y centrarse en medidas que garanticen una mejora estructural de las cuentas públicas a largo plazo.

En definitiva, pide al Gobierno que se ponga las pilas. Pero el panorama político es complicado. El Gobierno sigue siguen optimista y trabaja con la hipótesis de aprobar un Presupuesto, pero va a depender mucho de lo que ocurra en Cataluña. El apoyo del PNV es vital para conseguir el sí del Congreso.

Cumplirá en 2017

Lo que sí va a conseguir el Ejecutivo es cumplir el objetivo dé déficit en 2017 por primera vez a lo largo de la crisis sin trampas ni cartón. En 2016 también se cumplió el obejtivo, pero lo cierto es que tuvo que revisar dos veces la previsió a lo largo del año, así que no cumplió estrictamente.

En 2017 no se ha revisado ni una vez el objetivo y el Gobierno va a dejar el déficit en el entorno del 3%, por lo que está en condiciones de cumplir por primera vez el Pacto de Estabilidad y de dejar el desfase de las cuentas en su nivel más bajo en 10 años. Aún así, España seguirá contando con uno de los déficits más altos de la UE.