El juez requiere a KPMG que aclare si realizó un informe para la banca sobre Abengoa

El Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional ha requerido a KPMG información relacionada con un supuesto informe que elaboró para la banca acreedora de Abengoa en 2015 sobre el estado contable de la compañía energética.

El juez Ismael Moreno investiga presunto delito de falsedad contable por querella contra el expresidente y el exconsejero delegado del grupo sevillano, Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega. La querella presentada por la Plataforma de Perjudicados por Abengoa sostiene que la empresa falseó sus resultados del primer semestre de 2015, cuando comunicó un beneficio de 72 millones de euros; unos meses después la compañía solicitó preconcurso de acreedores con un pasivo superior a los 24.000 millones de euros. El juez rechazó en un primer momento la querella, pero en noviembre de 2016 la sección cuarta de la Audiencia le ordenó admitirla.

A mediados de 2015 Abengoa inició unas negociaciones con entidades financieras lideradas por Santander para acometer una ampliación de capital de 650 millones de euros. Los bancos finalmente no acudieron a la operación y la multinacional española solicitó preconcurso de acreedores a finales de noviembre de ese mismo año. El presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, ha declarado en el juicio por las indemnizaciones millonarias recibidas por Benjumea y Sánchez Ortega -la Audiencia Nacional los exculpó en sentencia comunicada el viernes- que los bancos no fueron a la ampliación porque no vieron las cuentas claras. El antiguo consejo de administración de Abengoa ha defendido que el banco presidido por Ana Botín impuso el cese de Benjumea como condición para apoyar financieramente a Abengoa.

La Plataforma de Perjudicados por Abengoa solicitó el pasado 20 de diciembre al juzgado que requiriera a KPMG los informes encargados por la banca acreedora de la compañía para valorar "la realidad de los estados contables de Abengoa". La consultora ya fue requerida por el juez para que enviara esta información, pero KPMG sólo presentó documentación referida a las necesidades de tesorería del grupo sevillano y de reestructuración de negocio, de acuerdo a la petición al juez realizada por la plataforma.

Marcelo de Azcárraga, fiscal de la Audiencia Nacional, consideró en un escrito enviado al Juzgado Central número dos que la diligencia solicitada era "pertinente", si bien, precisó que los requerimientos a KPMG debían ser acotados en distintos términos.

El juez Ismael Moreno, en una providencia firmada el 11 de enero, atendiendo a las solicitudes de la plataforma y del fiscal, ha acordado recabar de KPMG la siguiente información: si, efectivamente, le fue encomendado el encargo de elaborar un dictamen a cerca del estado financiero de Abengoa entre los meses de agosto y septiembre de 2015 para alguna entidad bancaria; si llegó a realizarlo y, en caso contrario, cuál fue la razón de su no culminación; aportación de los borradores que, en su caso, fueron realizados; y cuanta documentación considere la consultora pertinente.