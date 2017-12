Santander, BBVA y Bankia captaron 6.700 millones en octubre gracias al procés

BBVA, Santander y Bankia son las entidades que más han pescado en el río revuelto del procés. Los tres bancos captaron 6.700 millones de euros entre depósitos y fondos en octubre, según datos de las propias entidades e Inverco. Estas cifras encajan con el dinero que salió de los dos grandes bancos catalanes, CaixaBank y Sabadell, antes de su cambio de sede: entre 6.000 y 10.000 millones.

De estos, 3.200 millones corresponden a la captación de negocio del banco presidido por Ana Botín; 1.900 millones a las entradas de dinero de Bankia; y 1.600 millones a los recursos obtenidos por el grupo liderado por Francisco González.

Estas cifras contrastan con las de la AEB, según las cuales BBVA, Sabadell y Santander perdieron 9.200 millones en depósitos en octubre, el mes de mayor tensión por el falso referéndum del 1-O, la declaración unilateral de independencia (DUI) y la aplicación del artículo 155.

Fuentes financieras consultadas por este medio explican que las cifras de la AEB siempre tienen una mayor volatilidad porque incluyen el movimiento de liquidez de grandes compañías, que traspasan el dinero de un banco a otro con relativa frecuencia. Así, BBVA ha registrado oscilaciones mensuales de entre 5.000 y 7.000 millones en 5 de los últimos 12 meses.

Diferencias

Las cifras de la patronal de fondos -Inverco- reflejan mejor la dinámica comercial del sector. Según éstas, la captación de negocio de los grandes bancos siguió en noviembre, también influida por el continuo trasvase de dinero de los depósitos hacia fondos por la nula rentabilidad de los primeros.

Así, frente a los 1.300 millones de salida de depósitos del Santander que aparecen en los datos de AEB de octubre, ésta captó 3.200 millones entre el negocio de particulares y empresas. De ellos, 365 millones llegaron a través de fondos. Una tendencia similar a la de octubre y noviembre, ya que entre los tres meses la gestora de esta entidad ha captado 1.114 millones.

Sabadell perdió 2.000 millones en octubre: 1.900 millones en depósitos y 100 millones en fondos durante octubre

En el caso de BBVA, los datos de AEB apuntan a una salida de 6.000 millones en octubre, motivada principalmente por el movimiento en las tesorerías de las grandes empresas. Obviando este factor, la entidad captó 1.600 millones en octubre, de los que casi 1.000 millones son en depósitos de pymes y particulares. Las suscripciones netas en fondos entre septiembre y noviembre ascienden a 1.250 millones.

Mientras, los recursos de Bankia se vieron incrementados en octubre en 1.900 millones: 215 millones en fondos y casi 1.700 millones en depósitos.

CaixaBank y Sabadell reflejan la parte contraria de la moneda. Aunque la salida de dinero se contuvo y ya se ha compensado (al menos en parte), las cifras reflejan la tensión que se vivió en las sedes de estas entidades durante las primeras semanas de octubre.

Sabadell perdió 1.872 millones en depósitos durante octubre, según AEB, y 108 millones en fondos, según Inverco. Sin embargo, la entidad presidida por Josep Oliu recuperó 200 millones en fondos en noviembre.

De CaixaBank no se puede hacer todavía balance, ya que la Ceca (patronal de las cajas) todavía no ha hecho públicos los balances de octubre. En fondos le fue mal, con reembolsos netos de casi 800 millones, que desde la entidad explican que no salió del grupo sino que se fue a fondos de terceros, seguros de ahorro y planes de pensiones.

Otros ganadores del convulso octubre fueron Bankinter, con un incremento de los depósitos de 600 millones; Banca March, con un balance positivo de más de 500 millones entre pasivo y fondos; e Ibercaja, que atrajo 132 millones en fondos.