Cinco datos económicos para callar a tu cuñado estas Navidades

La conversación en la cena del 24 de diciembre saldrá sola porque han pasado muchas cosas en el mundo. En el terreno económico también se han producido varios hechos que pueden salir a relucir y seguro que tu cuñado tiene algo que aportar a la conversación.

Desde la redacción de Vozpópuli te proponemos cinco datos económicos con los que rebatir al marido o mujer de tu hermano/a y con los que te convertirás en todo un líder de opinión, en un gurú de las finanzas, en la mano de derecha de George Soros.

El vídeo de YouTube: viral de las hipotecas a tipo fijo

El año ha finalizado dejándonos una obra de arte audiovisual. Un canto a la libertad del sector inmobiliario. Los exanalistas de Engel & Völkers explicaban en un vídeo las hipotecas de tipo fijo. La pieza multimedia creció como en la espuma por todas las redes sociales, y no precisamente por su contenido, sino más bien por su continente.

Estamos seguros que este video saldrá a relucir y queremos darte los mejores argumentos para entrar a fondo en el asunto.

España ha sido históricamente un feudo de las hipotecas a tipo variable. Las hipotecas a tipo fijo nacen como alternativa a estas. Con ellas, el cliente sabe lo que pagará desde el principio hasta el final del crédito. A priori, el que la contrata sale perjudicado, ya que paga tipos más altos que si tuviera una a tipo variable. Pero a largo plazo puede ser más rentable.

Los expertos aconsejan asesorarse y estudiar bien las distintas alternativas. La conveniencia de un tipo fijo o variable dependerá del plazo del crédito, el dinero que se pida y los intereses que ofrezca cada entidad. También hay que tener en cuenta las comisiones de apertura y de cancelación.

El tema de Cataluña: Las 3.000 empresas que se han ido

Este es un 'must' de la noche buena del 2017. Ninguna familia española que se precie va a dejar de lado el tema. Sea vasco, gallego, canario o murciano, tu cuñado tendrá una opinión sobre la situación catalana. Pero alerta, cuando ese familiar político saque a relucir la fuga de empresas, contrarrestalo explicándole la diferencia entre cambio de sede social y fiscal. No se han ido literalmente 3.000 empresas, la gran mayoría han cambiado su sede social, que no es lo mismo que su sede fiscal y la salida íntegra de la región.

Este cambio les garantiza seguir bajo el régimen jurídico español y no implica necesariamente el cambio físico de sus oficinas centrales o que ya no paguen impuestos en dicha comunidad. En el caso de los bancos, se garantizan seguir bajo el amparo del BCE y su programa de recompra de deuda.

La crítica al Gobierno: Concierto vasco

Si consigues explicar el Cupo y el Concierto vasco en apenas tres frases vas a salir de la cena de noche buena como el señor o señora que eres. Vas a reinar y nadie te va a arruinar el copazo y la posterior resaca del día 25.

Ahí van una breve explicación y un argumento fundamental que ha dado el padre del Concierto a Vozpopuli.

Las tres diputaciones vascas y Navarra disfrutan de un régimen fiscal especial amparado en los fueros que está reconocido en la Constitución y ratificado por la UE desde 1997. Ese sistema es conocido como Concierto Económico y está blindado por el Estado, a través de la Carta Magna, y por Europa. Gracias a él, las diputaciones forales y la hacienda navarra recaudan todos los impuestos de sus territorios y regulan la practica totalidad (de los importantes, todos menos el IVA).

No obstante, a pesar de la capacidad regulatoria de estos territorios, la presión fiscal es similar a la del resto de España. De hecho, el Concierto refleja en su articulado el "respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía".

El dato curioso: Jeff Bezoz tiene familia en Valladolid

Cuando tu vecina, o tu hermana te diga que ha comprado todos lo juguetes por Amazon o por otro comercio electrónico, sólo di esto: Jeff Bezos, el fundador de Amazon tiene familia en Valladolid. No cambiará el rumbo de tu vida, pero seguro que tu cuñado se pegará todo el 2018 buscando en el árbol genealógico de Steve Jobs para encontrar un antepasado español.

Y es que a la gente de Villafrechós (Valladolid) no se les olvida que la familia paterna del hombre más rico del mundo Jeff Bezos -fundador de Amazon- sea del pueblo y cuente con una fortuna de 92.600 millones de dólares (79.382 millones de euros).

El dato bursátil más millennial: Bitcoin

Me juego lo que sea. Tu cuñado ha invertido el dinero de la universidad de tu sobrino o ahijado en bitcoins. Él es todo un gurú de las finanzas, un visionario, el nuevo Warren Buffet del siglo XXI. Adam Smith estaría orgulloso de tu cuñado. En realidad, sabemos que no, que no tiene ni idea. Se ha aprendido la palabra bitcoin por asimilación, pero tu le puedes romper los esquemas hablándole de otras criptodivisas que tienen más recorrido y son más seguras a la hora de invertir como litecoin o etereum.

Bonus track

Si la batalla dialéctica del bitcoin se complica, usa la carta de la blockchain, el servicio por el que se registran todos los movimiento. Explicar en una sola frase lo que significa la 'cadena de bloques' hará que todos se levante y te aplaudan lentamente. Serás el alma de la fiesta y la batalla la habrás ganado, nuevamente.