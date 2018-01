Caravaggio, Marlowe y Gesualdo: la Santísima Trinidad de los excesos

Caravaggio no tuvo taller ni discípulos. ¿Cómo es posible que sea, junto a Miguel Ángel, uno de los pintores más influyentes de toda la historia del arte? ¿Fue Shakespeare realmente el autor de toda su obra? ¿O detrás de ella estaba Marlowe? ¿Fue Gesualdo, el príncipe de Venosa, además de un asesino conocidísimo durante el siglo XVI, uno de los grandes compositores de todos los tiempos? Esas son algunas de las preguntas que se hace el músico y escritor Xavier Güell sobre la relación que une a tres creadores excepcionales. Vivieron en la misma época, entre 1564 y 1613. Truhanes y visionarios todos ellos.

Los tres se adelantaron a su tiempo y sin embargo en vida fueron más conocidos por sus excesos que por sus aportaciones a las artes. Esta santísima Trinidad de la modernidad y el exceso será abordada en el seminario Tres asesinos: Caravaggio, Marlowe y Gesualdo. La belleza del mal, que comienza el próximo 24 de de enero. Esta actividad, que se desarrollará hasta el mes de abril, acogerá conferencias, mesas redondas, proyecciones de películas y conciertos con expertos de diferentes disciplinas como el musicólogo Marco Bizzarini, los escritores Javier Sierra, Fernando Marías y Luis Antonio de Villena, la crítica de arte Estrella de Diego, el historiador y locutor de radio Nacho Ares o la experta en el teatro de Marlowe Mónica Maffia, entre otros.

Para el músico y escritor Xavier Güell, director del seminario se trata de unir a tres creadores a la luz de un análisis profundo. "La violencia, la desesperación, el querer trascender la obra llegando a abrir las carnes de sus espectadores. Esa necesidad de estar al límite y no solo llegar al límite sino traspasarlo. Esas son las características primordiales que hacen que los tres sean grandes pilares de la creación durante el siglo XVI y XVII", asegura Güell, para el que "la modernidad, la sexualidad exacerbada, su oscuridad y haber tenido vidas cortas" son también puntos de unión de los tres artistas. Un vértice canalla y desaforado.

Cada uno encierra un retrato polémico al mismo tiempo que un enigma. Michelangelo Caravaggio (29 de septiembre de 1571, Milán-18 de julio de 1610, Porto Ercole)fue más conocido por sus constantes pleitos con la justicia que por su propia obra. En opinión de Güell “Con Caravaggioempieza el arte moderno. Su luz y sus sombras son el juego perfecto para el impacto. (…) Me atrevería a decir que el cine no es posible sin Caravaggio”. El capítulo Christopher Marlowe (6 de febrero de 1564, Canterbury-30 de mayo de 1593, Deptford) no es menos complejo. Compartió la actividad de escritor con la de espía. De carácter y tendencias subversivas, el escándalo lo acompañó siempre, “siendo – en opinión de Xavier Güell - una mezcla de Byron y Rimbaud”.

El inglés antes de Shakespeare y Marlowe es un idioma rudo, sin desarrollar. A partir de Shakespeare y Marlowe se convierte en algo espectacular. Marlowe es un torrente de verbo y de poética absolutamente formidable, justamente estos argumentos que esgrime Xavier Güel lo hacen ir más allá y trazar relaciones entre su fallecimiento y la autoría de las obras de Shakespeare. "Cuando Marlowe pretendidamente muere, ambos tienen 29 años. Marlowe ha escrito seis obras maestras. Shakespeare ninguna", concluye.

Por último, Carlo Gesualdo. Príncipe de Venosa (8 de marzo de 1566, Venosa-8 de septiembre de 1613, Gesualdo) abre otra ventana en esta singular reunión. Príncipe, compositor y el asesino más famoso de su tiempo. "Gesualdo, aunque en su época nadie lo consideró como tal es uno de los mayores compositores del renacimiento. Como en el caso de Caravaggio, con él empieza la música moderna", señala el director del curso. Sus madrigales podrán escucharse en vivo en la Casa de las Alhajas interpretadas por las formaciones Música Ficta y Vandalia.

El seminario se desarrollará entre el 24 de enero y de 18 de abril, en Casa de las Alhajas, sede de la Fundación Montemadrid. Las sesiones serán los miércoles. Ya está abierta la inscripción a través de la web fundacionmontemadrid.es para aquellas personas interesadas en buscar respuestas a laspreguntas que Güell plantea sobre las vidas de estos tres geniales creadores.