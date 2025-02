Yago Rodríguez (The Political Room), sobre el gasto en Defensa: "No es cuánto despliegas, sino cómo despliegas"

El director de The Political Room y experto en Defensa, Yago Rodríguez, visita esta semana Vozpópuli para debatir en Cara a cara con Gabi Sanz el fin de la guerra en Ucrania, y analiza qué supondría el incremento de gasto militar anual de España y la OTAN hasta el 2% del PIB.

España actualmente destina el 1,28% del PIB al gasto en Defensa, por detrás de países como Polonia (más de un 3%), República Checa, Países Bajos o Alemania. Yago Rodríguez defiende en este aspecto que "no tiene ningún sentido" que estos países aporten una cifra mayor, porque "nosostros, al contrario que ellos, sí tenemos una serie de riesgos sobre nuestra integridad territorial. Riesgos potenciales, no materializados". Por ello, Rodríguez defiende que "hay motivos para querer un gasto en defensa un poco superior, y no llegar necesariamente al 3%".

El experto en Defensa tiene claro cuál debería ser el debate y en qué debería centrarse: ¿qué queremos que ofrezcan las Fuerzas Armadas?

Y la respuesta lleva a múltiples necesidades, como la defensa territorial respecto a Marruecos; tener una capacidad de proyección de fuerzas en África para apoyar nuestra política exterior; tener capacidad de lanzar ataques de largo alcance y proyectar fuerzas contra potenciales adversarios, y formar parte de las alianzas o coaliciones que forme Estados Unidos para contener a China. "Y todo eso se debe de contener en un esfuerzo diplimático", explica.

Además, explica desde un punto de vista estratégico qué supondría ese incremento del gasto militar. "Dentro de la OTAN esto se tiene muy en cuenta, y no es tanto cuánto despliegas sino cómo despliegas. Por ejemplo, tú mandas 1000 soldados, pero la comida la tienen que poner los británicos porque tu logística no da, - esto pasó en la guerra de Irak con las tropas españolas-, y mantienes una política de cero bajas". Según esta afirmación, aquí entraria en juego más la calidad que la cantidad de los soldados y la logística empleada.

A este debate se suma también la interferencia de Donald Trump en el posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, que podría afectar a la seguridad internacional, y al rumbo de Europa.