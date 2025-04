“Trump pensaba que la ‘geopolítica de Los Soprano’ se podía extender a todo”

El profesor de Teoría Económica en la Universidad Autónoma de Madrid, Óscar Vara, nos visita esta semana en 'Cara a cara con Gabi Sanz', para repasar toda la actualidad económica en plena guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. Apenas diez días después de que Donald Trump anunciase aranceles para todo el mundo, la situación se ha estabilizado en una especie de calma tensa que analiza nuestro experto.

El profesor Vara comienza reflejando cómo la tensión entre Estados Unidos y China nos puede afectar el resto del planeta: "Ahora mismo estamos en el ojo del huracán, aquí hay calma e incluso optimismo, pero el bloqueo mútuo China-EE.UU puede provocar efectos muy graves como la ruptura de cadenas de suministro". "A Trump se le ha ido un poco la mano, pero la guerra comercial con China es lo que siempre ha deseado. Es su competidor y a quien quiere debilitar", sentencia Óscar Vara sobre la escalada de aranceles.

"Trump tiene una idea, pero el camino que ha tomado no es el adecuado y está asesorado por personas que no están preparadas. Se ha pensado que puede llevar la 'geopolítica de Los Soprano' a todo, esto es decir yo tengo el poder omnívoro y puedo doblegar a quien quiera y eso no es así", explica el profesor Vara al hablar sobre el 'parón' que ha tenido que hacer Donald Trump en su política arancelaria global.

Centrando el foco en España, nuestro invitado asegura que nos estamos jugando 27.000 millones de dólares en exportaciones con Estados Unidos. Pero no sólo nos afectaría de forma directa, también lo haría de forma indirecta ya que nuestra economía se vería gravemente afectada por lo que le sucediese a otras economías cercanas como la alemana por ejemplo.