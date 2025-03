La inmigración es un drama humanitario que el Gobierno usa como mercancía política

Nueva edición de Barra Libre, el programa de Vozpópuli en el que repasamos la actualidad política y económica de la semana. En el día de hoy contamos con Manuel Marín, director de Vozpópuli, Joan Guirado, redactor de política Nacional, y Gonzalo Araluce, respondable de Defensa, Interior y Seguridad en Vozpópuli.

El PSOE y Junts alcanzaron un acuerdo este martes, para ceder competencias en materia de inmigración a la Generalitat. Este pacto permitirá a Cataluña gestionar autorizaciones de residencia y trabajo, asumir la administración de los Centros de Internamiento de Extranjeros y participar en el control de fronteras en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, y se incrementará la plantilla del cuerpo de Mossos d’Esquadra para asumir estas nuevas funciones en el territorio.

Pero la cuestión en este caso, según apunta nuestro director Manuel Marín, es que se trata de "una competencia exclusiva del Estado, y no es delegable" reproduciendo las palabras de los propios ministros del Gobierno, Pilar Alegría y Fernando Grande-Marlaska. "Hay una derivada política en la que un fugado está imponiendo el nacionalismo basado en la exclusión xenófoba; y una segunda derivada jurídica, en la que un Mosso debrá decidir si entra o no entra un inmigrante, en virtud de una orden política", explica. Guirado añade, además, que el "reparto solidario" de MENAS del que se habla desde Moncloa no es más que un "reparto forzoso a las comunidades del Partido Popular".

Y en el marco internacional, trasladamos el debate hasta Estados Unidos para abordar las novedades en la ‘era Trump’. Hoy mismo hemos sabido que Trump ha congelado el intercambio de inteligencia con Ucrania, y lo que apuntaba a un posible acuerdo de paz con Rusia hace unas semanas, ahora se vuelve cada vez más complicado. Gonzalo Araluce opina que para Trump los términos de paz están muy claros, "acabar con la guerra cuanto antes, porque su guerra no es un conflicto bélico, su guerra es evidentemente comercial".