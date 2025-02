Steve Bannon replica el saludo nazi en la cumbre de los socios de Trump

El exasesor de Donald Trump y uno de los principales ideólogos de la extrema derecha estadounidense, Steve Bannon, ha generado un escándalo al realizar un saludo nazi durante su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un evento clave del movimiento MAGA ('Make America Great Again'). El gesto, captado en cámaras, ha provocado reacciones inmediatas.



Bannon realizó el saludo al término de un encendido discurso en el que arengó a sus seguidores a no rendirse en la batalla política: "La única vía para que ellos ganen es que retrocedamos. Y no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir. Pelead, pelead, pelead", exclamó antes de levantar el brazo y coronar la frase con un "amén".



Las imágenes han causado rechazo en diversos sectores. El líder de la extrema derecha francesa, Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, canceló de inmediato su participación en la CPAC, calificando el gesto como "una provocación" y una referencia inaceptable a la ideología nazi. "Uno de los intervinientes se ha permitido hacer un gesto provocador referente a la ideología nazi. Por consiguiente, he tomado la decisión inmediata de anular mi intervención", declaró en un comunicado recogido por el diario francés Libération.



El incidente recuerda un episodio similar protagonizado por el magnate Elon Musk en enero, cuando, durante un mitin en apoyo a Trump, hizo un ademán similar. Aunque posteriormente intentó justificarse, las críticas fueron incesantes.