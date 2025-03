Antonio Camuñas: “Si pueden seguir destruyendo la esencia de España, el Gobierno y sus socios van a estar juntos"

El exdirector de la Cámara de Comercio España-EE.UU y presidente de Global Strategies, Antonio Camuñas, debate esta semana en Cara a cara con Gabi Sanz sobre el aumento del gasto militar y de la actual relación de Estados Unidos con España y con el resto de Europa.

Arrancamos la charla tratando el tema del rearme de Europa y el aumento del gasto militar en España. Camuñas tiene claro que en este sentido, "Sánchez dice por un lado que quiere y por otro que no" y asegura que la afirmación del pasado miércoles de que no tocará el gasto social para incrementar el militar es "Alicia en el país de las maravillas, no se lo cree nadie".

Desde el punto de vista de las exigencias de Donald Trump hacia la Unión Europea, el exdirector de la Cámara de Comercio España-EE.UU, asegura que entiende la posición del presidente de Estados Unidos, aunque lógicamente no comparte las formas. Por otra parte aclara que, pese a que el rendimiento del ejército ruso convencional ha sido decepcionante, Trump no va a meterse con Putin por el hecho de que tiene más cabezas nucleares que él.