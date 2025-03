Ángel de la Fuente (Fedea): "Perdonar deuda es mala idea, da la impresión de que pueden gastar más de lo que tienen"

Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), visita esta semana Vozpópuli para debatir en Cara a cara con Gabi Sanz sobre el sistema de financiación autonómica y la famosa quita de la deuda anunciada por el Gobierno.

Fedea y la Airef coinciden en que la quita de la ministra Montero va contra la disciplina fiscal y contra la equidad entre territorios, y De la Fuente asegura que esto se debe a que el reaparto de la deuda "no se ha hecho en un ratio único, sino que se ha basado en cuatro variables, y en cómputo no son del todo razonables". Estas variables "se han establecido en torno a la población ajustada al tamaño de la comunidad autónoma; la infrafinanciación autonómica (por encima o debajo de la media), que debería tener más peso sobre las otras tres; y después dos cosas que están y no deberían: incentivar la insdisciplina fiscal y la subida del IRPF", explica.

De la Fuente cree que el hecho de que no haya Presupuestos Generales desde la legislatura anterior "es un síntoma de un problema grave, porque no hay una mayoría clara y estable de Gobierno". Además, el gasto europeo aununciado por Úrsula von der Leyen de 800.000 millones de euros en Defensa supondrá una subida de impuestos o el recorte en otras partidas.